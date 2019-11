Tulia po raz pierwszy jako trio. Zobacz teledysk "Rzeka"

Teledysk "Rzeka" zapowiada drugą płytę grupy Tulia, która ukaże się na początku 2020 r. To pierwsza piosenka nagrana przez reprezentantki Polski na Eurowizję 2019 w trzyosobowym składzie.

Tulia zapowiada nowy album /Łukasz Kalinowski / East News

W połowie roku pojawiła się informacja o odejściu z grupy Tulia Joanny Sinkiewicz. Jako przyczynę rozstania podano "powody osobiste i zdrowotne".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia na Pol'and'Rock Festival 2019: Czujemy się jak w domu INTERIA.PL

Jedne z pierwszych występów w trzyosobowym składzie Tulia zagrała podczas Pol'and'Rock Festival.

Obecnie Tulia Biczak, Patrycja Nowicka i Dominika Siepka zapowiedziały otwarcie nowego rozdziału w karierze.

Zapowiedzią nadchodzącej drugiej płyty jest singel "Rzeka".

Clip Tulia Rzeka

"Wszyscy zmieniamy się, tak jak zmienia się i rozwija rzeka. Nasz początek, nasze źródło zostawiamy za sobą. Zapraszamy Was do nowego etapu, do biegu wypełnionego po brzegi nową energią i emocjami. 'Rzeka' jest Wasza. Niech Was porwie i orzeźwi" - mówią wokalistki.

Za teledysk odpowiada Michał Pańszczyk.



