Tsjuder: Bluźnierstwo i blasty na nowej płycie "Helvegr"

"Helvegr", szósty longplay zespołu Naga (bas / wokal) i Draugluina (gitara), zarejestrowano w studiach Morbid (partie gitar, basu i wokale) i Cerebral Audio Productions (ścieżki perkusji) pod okiem Shane'a Mayera. Miksem i masteringiem w studiu North Waves zajął się Pål Emanuelsen, który zagrał również gościnnie na gitarze w utworze "Gamle-Erik". Okładka jest dziełem szwedzkiego artysty Jonasa Svenssona.

Na perkusji wystąpił sesyjnie amerykański bębniarz Jon "The Charn" Rice, członek amerykańskiego Umbra Vitae i brytyjskiego Uncle Acid & The Deadbeats , były muzyk Job For A Cowboy i koncertowy perkusista wielu uznanych formacji, w tym Cephalic Carnage i The Red Chord, a ostatnio także naszego Behemotha .

"'Helvegr' to autentyczny przykład brzmienia prawdziwego norweskiego black metalu, do zdefiniowania którego Tsjuder przyczynił się w latach 90. Wraz z tym piekielnym dźwiękowym atakiem zespół zwycięży w 2023 roku bluźnierstwem i blastami!" - czytamy o nowym dokonaniu grupy z Oslo.



Longplay "Helvegr" będzie mieć swą premierę 23 czerwca nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).



Do sieci trafił niedawno teledysk Tsjuder do premierowej kompozycji "Gods Of Black Blood", w której zaśpiewał gościnnie Seidemann, basista norweskich zespołów 1349 i Mortem. Wideoklip "Gods Of Black Blood" możecie zobaczyć poniżej:

Clip Tsjuder Gods of Black Blood

Tsjuder - szczegóły albumu “Helvegr" (tracklista):

1. "Iron Beast"

2. "Prestehammeren"

3. "Surtr"

4. "Gamle-Erik"

5. "Chaos Fiend"

6. "Gods Of Black Blood"

7. "Helvegr"

8. "Faenskap Og Død"

9. "Hvit Død".