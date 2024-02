79-letni muzyk od 2022 roku nie występuje ze swoim zespołem. Teraz zdradził, dlaczego koncertowanie jest dla niego wyjątkowo problematyczne.

"Moi fani doskonale wiedzą, że od jakiegoś czasu nie występuję z zespołem na scenie. Kilka lat temu zdiagnozowano u mnie chorobę Parkinsona. Chcę przekazać, że czuję się dobrze. Jednak zawsze lubiłem dawać z siebie wszystko, gdy występowałem na scenie, ale niestety jest do dla mnie zbyt trudne. Nadal jestem związany z Foreigner w tle i nadal będę obecny" - komentował.



Reklama

"Parkinson to codzienna walka. Ważne jest, aby wytrwać i przypominać o wspaniałej karierze muzycznej" - dodał.

"Dziękuję wszystkim za wsparcie przez lata i tym, którzy nadal chodzą na koncerty. Chcę przekazać wam, ze doceniam wasze wsparcie. Zawsze dla mnie wiele znaczył, a teraz, w tym trudnym momencie mojego życie, jest szczególnie ważne" - komentował.

Foreigner podbił świat. Mick Jones i Lou Gramm stworzyli kultową kapelę lat 80.

Foreigner to popularna głównie w latach 80. pop-rockowa grupa, która na całym świecie sprzedała ponad 80 milionów płyt. Pierwsze pięć albumów z lat 1977-84 uzyskało status multiplatynowych, docierając minimum do piątego miejsca w Ameryce.

Zespół założony przez gitarzystę Micka Jonesa (eks-Spooky Tooth), multiinstrumentalistę Iana McDonalda (eks-King Crimson) i wokalistę Lou Gramma w 1976 roku zadebiutował rok później wydawnictwem "Foreigner".

Do największych przebojów Foreigner należą m.in. "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time" i "I Want To Know What Love Is".

Lou Gramm działał w zespole od 1977 do 2005 roku. W składzie zastąpił go Kelly Hansen. Ostatnim członkiem oryginalnego składu Foreigner jest Mick Jones, który kontynuował karierę pod tym szyldem, mimo złego stanu zdrowia. To nie do końca podobało się poprzedniemu frontmanowi.

"Wybór Micka, by kontynuować działalność po tym, jak nie było żadnych oryginalnych członków oprócz niego, to jego opcja. Nie do końca to rozumiem... Znam jego stan zdrowia, miał wzloty i upadki. I nie rozumiem, jak mogą koncertować bez oryginalnych członków i wciąż nazywać siebie Foreigner przez tyle lat. Myślę, że to nie moja sprawa i być może dla nich jest to decyzja biznesowa, ale po prostu nie wydaje mi się to właściwe" - mówił Gramm.