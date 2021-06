Trzeci uderzenie Catharsis. Kiedy premiera płyty "Human Failures"?

Pod koniec czerwca fani technicznego death metalu będą mogli zaopatrzyć się w trzeci album śląskiej grupy Catharsis.

Zespół Catharsis zarejestrował nowy materiał /materiały prasowe

"Human Failures", nowe dokonanie Adama Mamoka (wokal / bas), Katarzyny Bujas (gitara / wokal / klawisze) i Kajetana Pawliszyna (gitara), czyli formacji Catharsis z Tychów, wyprodukowano pod okiem Filipa "Heinricha" Hałuchy, basisty Masachist i Vesanii.

W proces nagraniowy zaangażowany był także Eugene Ryabchenko, ukraiński perkusista m.in. polskiego Banishera i włoskiej grupy Fleshgod Apocalypse.

Autorem okładki pierwszej od siedmiu lat płyty Catharsis jest Michał Powałka.

Na "Human Failures" wystąpili gościnnie Dariusz "Daray" Brzozowski, koncertowy perkusista Dimmu Borgir i były bębniarz Vadera, oraz Ross Dolan, frontman amerykańskiego Immolation (w utworze "Made Of Blood").

Trzeci longplay Catharsis trafi na rynek 25 czerwca nakładem oświęcimskiej Mad Lion Records.

Nowy singel "Village Of Witches" Catharsis możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Human Failures":

1. "Through The Eyes Of A Child"

2. "Slaves To Money And Greed"

3. "Your Truth"

4. "Made Of Blood"

5. "Village Of Witches"

6. "House Of Sand And Fog"

7. "My Last Words".