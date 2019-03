Trupa Trupa również w Sub Pop. Zobacz klip "Dream About"

Wytwórnia Sub Pop podpisała kontrakt z gdańską kapelą Trupa Trupa. Aby uczcić ten fakt zespół zaprezentował nowy singel "Dream About". To drugi polski wykonawca po Perfect Son, który trafił do legendarnego labelu.

Trupa Trupa podpisała kontrakt z Sub Pop /Michał Szlaga /materiały prasowe

Do utworu "Dream About" powstał teledysk, który wyreżyserował Benjamin Finger.

"Klip został zarejestrowany na taśmie Super 8. Jestem bardzo przywiązany do tego formatu. Uważam, że idealnie pasuje do muzyki Trupy Trupy. Jest pewna poetyckość w ich brzmieniu. "Dream About" jest obrazem widzianym oczami dziecka. Zdjęcia kręciliśmy w Vancouver, Paryżu i Buenos Aires" - mówi reżyser

Gdański zespół jest drugim wykonawcą, po Perfect Son, który zasila szeregi kultowej wytwórni z Seattle. Jonathan Poneman, współzałożyciel labelu, śledził poczynania muzyczne grupy od lat. Najnowsze wydawnictwo Trupy Trupy ukaże się jeszcze w tym roku.



Trupa Trupa powstała w 2009 roku w Gdańsku. Zespół wydał własnym sumptem "EP" w 2010 roku, pierwszy krążek długogrający zatytułowany po prostu "LP" w 2011 r. oraz "++" w 2013 roku, zanim trafił pod skrzydła uznanej wytwórni.

Za dwa longplaye grupa otrzymała prestiżową nagrodę Sztorm Roku przyznawaną przez "Gazetę Wyborczą". W 2015 roku, nakładem Blue Tapes and X-Ray Records, ukazał się "Headache". Trupa Trupa to jeden z niewielu polskich zespołów, których dokonania muzyczne były komentowane nie tylko w rodzimym kraju, ale również przez zagraniczne media (The Quietus, Ransom Note, Louder Than War, The 405).

W 2017 roku do sprzedaży trafiło ostatnie wydawnictwo grupy "Jolly New Songs". Premierowy singel z płyty był nadawany w takich stacjach radiowych jak BBC 6 Music (Wielka Brytania), KEXP (Seattle, USA) czy WFMU (Nowy Jork, USA).

Zespół grał koncerty na prestiżowych festiwalach w kraju (OFF Festiva, Open’er Festival, Ars Cameralis, Soundrive Festival) jak i za granicą (SXWX, Pirmavera Sound, Liverpool Sound City, Eurosonic, Colours of Ostrave, Allotropiques, Hors Pists, Soy, Rockmotives).