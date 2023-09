5 września 2023 r. zespół Trupa Trupa wydał nowy singel "Thrill",nakładem prestiżowej wytwórni Glitterbeat Records, znanej ze współpracy z takimi artystami jak m.in. Altin Gün, Gaye Su Akyol, Mekons, 75 Dollar Bill czy Širom. "Thrill" został zarejestrowany w gdańskim studiu zespołu. Za produkcję odpowiedzialny jest Michał Kupicz.

Piosence towarzyszy premiera teledysku wyreżyserowanego przez Adama Witkowskiego. Zdjęcia miały miejsce w arboretum w Wirtach.

Grzegorz Kwiatkowski o teledysku: "To najbardziej magiczne wideo w historii Trupa Trupa. To jest tajemniczy, psychodeliczny ogród, który tak naprawdę mieści się w naszych umysłach, w naszych głowach. Istnieje tylko wtedy, gdy zamykamy nasze oczy i zaczynamy gwizdać."

Miniony rok upłynął dla zespołu Trupa Trupa na wydaniu i graniu na żywo płyty "B FLAT A", która spotkała się ze znakomitym przyjęciem w Polsce i na świecie, i która zagościła na scenach klubowych i festiwalowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. 2023 rok to także czas wydania eksperymentalnej kasety "ttt", nominacja do nagrody muzycznej Fryderyk, jak i cyfrowa premiera dwóch polskich utworów - "Koszula w kwiaty" i "Opór".

Trupa Trupa została właśnie ogłoszona w brytyjskim line-upie kultowego brytyjskiego festiwalu Rockaway Beach. Ponadto w najbliższym czasie zespół zagra m.in. we Wiedniu, w Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi. Trupa Trupa pracuje obecnie nad kolejną płytą, która ujrzy światło dzienne w 2024 roku.

Mostem łączącym przyszłą płytę z płytą "B FLAT A" i kasetą "ttt" jest nowy wrześniowy singel. "Thrill" to jedna z najbardziej psychodelicznych piosenek Trupa Trupa, w której obecny jest duch Syda Barretta - jego psychodeliczna duchowość jest czymś bardzo bliskim rdzeniowi zespołu. "Thrill" to piosenka o naturze widzenia rzeczy w nieoczywisty sposób. Ta piosenka jest zarówno bardzo melodyjna, psychodeliczna i absurdalna. To piosenka, w której "niektóre rzeczy, które wydają się oczywiste, okazują się nieoczywiste".

Za teledysk odpowiada Adam Witkowski. "Moimi założeniami przy pracy nad wideoklipem do piosenki 'Thrill' było maksymalne zespolenie obrazu z muzyką, a także nawiązanie do stylistyki wczesnych filmów muzycznych z końca lat sześćdziesiątych. Chciałem, aby w obrazie przenikało się wiele wymiarów, stąd równoległe zastosowanie kilku technik animacji analogowej (plastelina, barwiony papier, druk) oraz animacji cyfrowych. Zdjęcia, które wykonaliśmy w arboretum powstały przy użyciu kilku różnych urządzeń rejestrujących, a deformacje uzyskaliśmy przepuszczając obraz przez szkło napełnione wodą. W tle pobrzmiewają echa gnostycznych opowieści z wczesnych filmów Dereka Jarmana oraz książki 'Valis' Philipa K. Dicka - promień wiedzy wysyłany spoza labiryntu przenika chaotyczną rzeczywistość, daje potencjalną możliwość złapania go, dostrojenia się do jego wibracji i zrozumienia istoty wszechrzecz" - tak mówi o klipie.