Tribulation: Pierwszy singel z albumu "Where The Gloom Becomes Sound"

Szwedzi z Tribulation opublikowali pierwszy utwór z piątej płyty.

Zespół Tribulation pracuje nad nowym materiałem /materiały prasowe

Singlowa kompozycja "Leviathans" pochodzi z albumu "Where The Gloom Becomes Sound", którego premierę zaplanowano na 29 stycznia 2021 roku nakładem niemieckiej Century Media Records.

Reklama

Z innych wieści z obozu Tribulation dowiadujemy się o zmianach dotyczących trasy po Europie, która pierwotnie miała zawitać do Polski w lutym 2021 roku.

Z najnowszych informacji wynika, że Szwedzi w towarzystwie Szwajcarów z Bölzer oraz Molassess wystąpią ostatecznie 30 września 2021 roku w krakowskim klubie Kwadrat.

Do singla "Leviathans" powstał teledysk, którego reżyserią i animacją zajął się Ulf Lundén.

Nowy teledysk Tribulation możecie zobaczyć poniżej:

Clip Tribulation Leviathans

Oto lista utworów albumu "Where The Gloom Becomes Sound":

1. "In Remembrance"

2. "Hour Of The Wolf"

3. "Leviathans"

4. "Dirge Of A Dying Soul"

5. "Lethe"

6. "Daughter Of The Djinn"

7. "Elementals"

8. "Inanna"

9. "Funeral Pyre"

10. "The Wilderness".