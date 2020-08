W mroku Tribulation (nowa płyta "Where The Gloom Becomes Sound")

Formacja Tribulation ze Szwecji ujawniła pierwsze szczegóły premiery nowego albumu.

Zespół Tribulation przygotował nowy album /materiały prasowe

"Where The Gloom Becomes Sound", piąty longplay Szwedów, wyprodukowano w sztokholmskim studiu Ryssviken pod okiem Jamiego Eltona. Miksem zajął się Tom Dalgety (Ghost, Opeth, Killing Joke) w studiu Psalm w Wielkiej Brytanii. Za mastering odpowiadał z kolei znany z Cult Of Luna Magnus Lindberg - ten etap produkcji odbył się w szwedzkim studiu Redmount.

Na okładce nowej płyty (gothic)metalowego Tribulation widnieć będzie posąg autorstwa XIX-wiecznego belgijskiego rzeźbiarza Fernanda Khnopffa.

Album "Where The Gloom Becomes Sound" ujrzy światło dzienne w styczniu 2021 roku nakładem Metal Blade Records (w Ameryce Północnej) i Century Media Records (reszta świata).

Dodajmy, że Tribulation zagrają 11 lutego 2021 roku w krakowskim klubie Kwadrat. W ramach trasy po Europie Szwedom towarzyszyć będą Szwajcarzy z Bölzer oraz Molassess. Bilety na koncert organizowany przez Knock Out Productions dostępne są w cenie 90 zł (10 zł więcej w dnu imprezy).

Zobacz teledysk "Nightbound" Tribulation z poprzedniej płyty "Down Below" (2018 r.):