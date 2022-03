Polski raper Quebonafide w październiku ubiegłego roku poinformował fanów, że zagra pożegnalną trasę. W opisie wydarzenia mogliśmy przeczytać, że będzie to "spektakularne pożegnanie artysty".



"Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku, będzie ostatnią trasą koncertową, jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym, żebyście odczytali to jako jakąś intrygę lub kolejną grę z mojej strony. Oczywiście zamierzam Was jeszcze chwilę wodzić za nos, ale ta konkretna sytuacja absolutnie tego nie dotyczy. Nie zostaje mi więc nic innego niż zaprosić wszystkich państwa na koncerty pożegnalne postaci, która towarzyszyła Wam i Wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać, jak spektakularne wydarzenie to nie będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie" - pisał Quebo.

Clip Mata Papuga - ft. Quebonafide, Malik Montana

Quebonafide - ostatnia trasa. Ceny, bilety, daty

Muzyk zagra zaledwie 8 koncertów w dużych halach - m.in. Tauron Arenie Kraków (24 kwietnia). Na koncerty w Poznaniu (15 maja) oraz 8 maja w Warszawie bilety są już wyprzedane. Pełna rozpiska dat wygląda następująco:

Daty "Psycho Relations" Quebonafide

21.04.2022 - Katowice (MCK Katowice)

24.04.2022 - Kraków (Tauron Arena Kraków)

7.05.2022 - Warszawa (COS Torwar) - dodatkowy koncert

8.05.2022 - Warszawa (COS Torwar)

12.05.2022 - Wrocław (Hala Stulecia)

15.05.2022 - Poznań MTP (Pawilon 3A)

21.05.2022 - Szczecin (NETTO Arena)

27.05.2022 - Trójmiasto (Ergo Arena Gdańsk/Sopot)

Nadal nie poznaliśmy ostatniego, zagadkowego terminu koncertu, który na stronie internetowej trasy widnieje na samym końcu. Bilety na część koncertów są jeszcze dostępne w bileterii eBilet.pl.



Fani Quebonafide z niecierpliwością oczekują na nowy krążek rapera. Podczas, gdy jego dyskografię zamyka album "Romantic Psycho" z 2020 roku, Quebo zaangażował się w inne sprawy - m.in. wprowadził na rynek sygnowaną przez siebie bubble tea oraz matchę.