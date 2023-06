Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie kampingu w pobliżu terenu Beyond Wonderland w nocy z soboty na niedzielę lokalnego czasu. To właśnie tam nocowało wielu uczestników festiwalu muzyki elektronicznej.

Dwie ofiary śmiertelne są ofiarami napastnika, który otworzył ogień. Jednym z rannych jest strzelec, który został trafiony przez policjantów przybyłych na miejsce.

Organizatorzy festiwalu informowali na Twitterze, że "nie ma obecnie zagrożenia dla festiwalowiczów ani osób mieszkających na kempingu", ale jednocześnie poprosili, by ze względu na "incydent" unikali przebywania w pobliżu tego miejsca.

Krótko po tym pochodząca z Kanady producentka Whipped Cream odwołała swój zaplanowany na niedzielę występ podczas drugiego dnia Beyond Wonderland.

"Bardzo mi przykro, ale nie mogę występować, wiedząc, że ludzie właśnie tu zginęli, musimy mieć trochę szacunku. Jestem w całkowitym szoku i zamierzam złożyć wyrazy szacunku rodzinom, które właśnie straciły ukochaną osobę" - napisała, jednak jej tweet został szybko usunięty.

Ostatecznie drugi dzień Beyond Wonderland został odwołany. Na trzech scenach mieli pojawić się m.in. Marshmello, Afrojack, Adventure Club, James Hype, Subtronics i Andy C.