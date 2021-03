Tragedia, której nikt nie przewidział. Czego dowiedzieliśmy się po premierze "Demi Lovato: Dancing With The Devil"?

Do sieci trafiły pierwsza dwa odcinki serialu dokumentalnego opowiadającego o przedawkowaniu Demi Lovato z 2018 roku. O czym wokalistka opowiedziała przed kamerami?

Reklama

Demi Lovato opowiedziała o przedawkowaniu /Jeff Kravitz /Getty Images

23 marca na Youtube trafi pierwszy odcinek dokumentalnego serialu "Demi Lovato: Dancing With The Devil". Dzięki niemu poznamy punkt widzenia piosenkarki na wydarzenia z lipca 2018 roku. To właśnie wtedy gwiazda trafiła do szpitala po przedawkowaniu, a po opuszczeniu placówki znalazła się na odwyku.

Co wiedzieliśmy jeszcze przed premierą dokumentu?

Reklama

Jeszcze przed premierą "Demi Lovato: Dancing With The Devil" do opinii publicznej wyciekło kilka informacji, które pojawią się w serialu o życiu piosenkarki. W zwiastunie do produkcji dowiedzieliśmy się, jak blisko śmierci była Lovato. "Miałam trzy udary, miałam zawał serca. Moi lekarze stwierdzili, że pożyję jeszcze maksymalnie 10 minut" - mogliśmy usłyszeć.

"Nie siadam za kółkiem, bo mam mroczki przed oczami. Przez pewien czas nie mogłam czytać... Powrót do czytania po dwóch miesiącach był wielkim wyczynem, wcześniej miałem całkowicie rozmyty obraz" - mówiła w wywiadzie promującym serial.

Lovato przyznała się również do faktu, że została zgwałcona przez dilera, który przywiózł jej narkotyki nocą, gdy przedawkowała. Zdradziła również, że wielokrotnie w przeszłości była napastowana seksualnie (została zgwałcona w wieku 15 lat, gdy pracowała jeszcze dla Disneya).

Wideo Demi Lovato: Dancing with the Devil | Official Trailer

Czego dowiadujemy się z dwóch pierwszych odcinków "Dancing With The Devil"? Kłamstwo na początek

Demi Lovato przed przedawkowaniem koncertowała w ramach intensywnej trasy promującej płytę "Tell Me You Love Me". Podczas światowego tournée towarzyszyła jej ekipa, która już wtedy kręciła dokument na jej temat.

Jednak wtedy tematem było jej radzenie sobie z problemami oraz rozwój jej kariery, a ludzie zajmujący się filmem nie mieli pojęcia, co tak naprawdę dzieje się z gwiazdą. Demi przyznała, że ludziom kręcącym jej życie "pokazywała tylko czubek góry lodowej". Swoje prawdziwe problemy, jak powrót do alkoholu i narkotyków, skrzętnie ukrywała i dlatego przez kilka miesięcy nikt nie zorientował się, że jest w coraz gorszym stanie. Dopiero po przedawkowaniu zdecydowała się szczerze opowiedzieć o tym czasie w jej życiu.



Demi Lovato na koncertach "Tell Me You Love Me Tour" 1 / 7 Pod koniec lutego Demi Lovato wyruszyła w światową trasę koncertową, promującą jej album "Tell Me You Love Me". Źródło: East News Autor: imageSPACE/REX/Shutterstock udostępnij

Kim był ojciec Demi Lovato?

Demi Lovato w trakcie pierwszego odcinka wspomniała zmarłego ojca Patricka Lovato. Mężczyzna miał problemy psychiczne, uzależnił się też od alkoholu oraz znęcał się nad matką Demi. W końcu odszedł od rodziny. Lovato ujawniła, że zmarł w samotności. Jego ciało odnaleziono dopiero po ponad tygodniu i było w tak złym stanie, że nie można było pokazać go w otwartej trumnie. Gwiazdy przyznała, że ma do siebie żal, bo angażowała się w różne kampanie dotyczące zdrowia psychicznego, ale nie potrafiła pomóc własnemu ojcu.

Wpływ rodziny

Autodestrukcyjne zachowania ojca Demi oraz jej matki (miała zaburzenia odżywiania) miały mocno wpłynąć na samą wokalistkę. Ta brała udział w konkursach piękności, następnie trafiła do Disneya. Media próbowały zrobić z niej wzór do naśladowania, co mocno odbiło się na psychice gwiazdy. Już w młodości głodziła się, jako nastolatka sięgnęła po używki (kokainę i xanax).

Demi Lovato na gali "E! People's Choice Awards". Przyćmiła inne gwiazdy 1 / 10 Demi Lovato była tegoroczną prowadzącą gali "People’s Choice Awards". Wokalistka zaskoczyła już na samym początku imprezy, gdy pojawiła się na scenie w przefarbowanych na blond włosach. Źródło: Getty Images Autor: Christopher Polk udostępnij

Ciągła kontrola

Lovato na poprzednim odwyku wylądowała w 2009 roku. Przez kolejne lata wokół niej pojawiło się grono doradców i specjalistów, którzy - jak twierdzi sama piosenkarka - zaczęli kontrolować jej każdy krok. Jej menedżment kontrolował co i kiedy mogła jeść. Nie mogła zadawać się z ludźmi pod wpływem, a współpracownikom i znajomym regularnie robiono testy na obecność narkotyków we krwi. Takie restrykcyjne życie i wymogi branży sprawiły, że w 2018 roku Demi zbuntowała się, co mogło doprowadzić do tragedii.

Miesiąc po świętowaniu sześciu lat w trzeźwości Lovato upiła się butelką wina i zadzwoniła do starego dilera. Po jakimś czasie wokalistka uzależniła się od cracku i heroiny, co również starała się ukryć przed bliskimi. Piosenkarka wręcz przyznała, że była mistrzem w manipulowaniu ludźmi.



Tragiczna noc

Lovato opisała również noc, kiedy przedawkowała. Gwiazda bawiła się na imprezie do białego rana ze znajomymi, jednak dopóki byli z nią znajomi, nic groźnego się nie działo. Dopiero, gdy pożegnała przyjaciół pod pretekstem pójścia spać, zadzwoniła do dilera, aby przywiózł jej narkotyki - oksykodon zmieszany z fentanylem.

Następnego dnia Lovato została znaleziona przez swoją asystentkę. 26-latka była naga i cała sina. Wezwano ochronę, a następnie pogotowie ratunkowe. Współpracownicy sugerowali, aby ambulans wjechał na posesję bez sygnału, na co jednak nie zgodził się dyspozytor. Rodzice o całej sprawie dowiedzieli się z telewizji i z wiadomości, które zaczęli dostawać.