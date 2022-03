Śmierć Traci Braxton potwierdziła jej rodzina w specjalnym oświadczeniu. U siostry Toni Braxton zdiagnozowano raka przełyku.

"Traci zmarłą nad ranem. Tak jak pada śnieg, nasz anioł jest już płatkiem śniegu. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny, ponieważ planujemy wysłać ją do domu [Boga] z miłością, celebrując jej życie. Jesteśmy rodziną na zawsze" - czytamy.

"Mimo roku leczenia raka przełyku w tajemnicy, nasza ukochana Traci odeszła dziś w chwale" - tak natomiast skomentował śmierć Braxton jej mąż Kevin Surratt.



"Była naszym światłem, wspaniałą córką, siostrą, matką, żoną i artystką. Będzie nam jej brakować" - napisała Toni Braxton.



Kim była Traci Braxton?

Wokalistka i osobowość telewizyjna Traci Braxton na świat przyszła w 1971 roku. W 1989 roku dołączyła do rodzinnego zespołu The Braxtons. W 2014 roku rozpoczęła działalność solową.

Wydała dwie płyty - "Cash & Burn" (2014) i "On Earth" (2018). Jej największym hitem była piosenka "Last Call" z 2014 roku, która dotarła do 16. miejsca listy Billboard R&B Chart.



Braxton występowała również w telewizyjnych programach reality show: "Braxton Family Value" i "Marriage Boot Camp". Była też prowadzącą i współtwórczynią audycji - "The Traci Braxton Show" w BLIS.FM.