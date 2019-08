Toxic Holocaust z nową płytą "Primal Future: 2019"

Crossover / thrashowy Toxic Holocaust wyda na początku października nowy album.

Na czele Toxic Holocaust stoi Joel Grind /Oficjalna strona zespołu

Szóstą i pierwszą od sześciu lat płytę projektu z Portland w stanie Oregon ozdobi okładka autorstwa brytyjskiego artysty Steve'a Crispa.

"Kiedy zakładałem ten zespół w 1999 roku, nie podejrzewałem, że w 2019 nadal będę to robił. Długo to trwało, ale nowy album jest wreszcie gotowy i stanowi swego rodzaju zwieńczenie 20 lat zajmowania się tym zespołem. Co najistotniejsze, postanowiłem wrócić do własnych korzeni i nagrałem całą tę płytę samodzielnie oraz zagrałem na wszystkich instrumentach, tak jak robiłem to na samym początku. Było to przyjemne i nostalgiczne doznanie, a jednocześnie ekscytujące w tym sensie, że mogłem wykorzystać wszystko, czego nauczyłem się przez lata" - powiedział Joel Grind, założyciel Toxic Holocaust.



"Pomysłem na ten album była cyberpunkowa, dystopiczna przyszłość" - dodał.



Materiał będzie mieć swą premierę 4 października nakładem Entertainment One (eOne).



Z premierowym utworem “Chemical Warlords" Toxic Holocaust możecie się zapoznać poniżej:

Clip Toxic Holocaust Chemical Warlords (Lyric Video)

Oto program albumu "Primal Future: 2019":



1. "Chemical Warlords"

2. "Black Out The Code"

3. "New World Beyond"

4. "Deafened By The Roar"

5. "Time's Edge"

6. "Primal Future"

7. "Iron Cage"

8. "Controlled By Fear"

9. "Aftermath"

10. "Cybernetic War".