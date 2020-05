Tove Lo z niespodzianką dla fanów. Co przygotowała?

Szwedzka wokalistka Tove Lo zaprezentowała nowy singel "Sadder Badder Cooler", który promuje rozszerzoną wersje jej albumu "Sunshine Kitty".

Tove Lo zaprezentowała kolejny singel /Jen Lowery / SplashNews.com /East News

Na nowej edycji albumu "Sunshine Kitty" znalazły się 22 utwory, w tym wyprodukowane przez FINNEASA (brata Billie Eilish) "Bikini Porn" i "Passion and "Pain Taste The Same When I’m Weak" oraz cover utworu Veroniki Maggio "I’m Coming", jak również remiksy i premierowy utwór "Sadder Badder Cooler".



"Minął rok od rozpoczęcia ery 'Sunshine Kitty' i chociaż świat wcisnął pauzę, to wspaniałe uczucie móc wypuścić nową wersję płyty. Mam nadzieję, że moi fani będą się przy niej bezpiecznie bawić w domach" - mówi Tove Lo.

O nowym singlu artystka opowiada:



"Razem z Elvirą Anderfjärd napisałyśmy "Sadder Badder Cooler" by opowiedzieć o tym, jak rozstanie łamie serce na małe cząsteczki, ale także potrafi dać siłę, jeśli na to pozwolisz. I to, jak zakończenie relacji z kimś, kto jest dla ciebie szkodliwy, jest zawsze mieszanką smutku, gniewu i wielkiej ulgi. Ta piosenka oznacza dla mnie pełna mocy i brokatu i mam nadzieję, że fani odbiorą to w podobny sposób".



Tracklista rozszerzonej wersji albumu prezentuje się następująco:

1."Sadder Badder Cooler"

2. "Bikini Porn"

3. "I’m Coming"

4. "Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak"

5. "Gritty Pretty"

6. "Glad He’s Gone"

7. "Bad as the Boys (feat. ALMA)"

8. "Sweettalk My Heart"

9. "Stay Over"

10. "Are U gonna tell her? (feat. MC Zaac)"

11. "Jacques (with Jax Jones)"

12. "Mateo"

13. "Come Undone"

14. "Equally Lost (feat. Doja Cat)"

15. "Really don’t like u (feat. Kylie Minogue)"

16. "Shifted"

17. "Mistaken"

18. "Anywhere u go"

19. "Are U gonna tell her? (feat MC Zaac)" (Heavy Baile Remix)

20. "Sweettalk my Heart “(Team Salut Remix)

21. "Sweettalk my Heart - Live at Vevo"

22. "Mistaken - Live at Vevo".