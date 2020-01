Tove Lo w Brazylii: Zobacz klip do utworu "Are U Gonna Tell Her"

Do sieci trafił kolejny teledysk Tove Lo. Tym razem obrazka doczekał się drugi singel nagrany wraz z bratem Billie Eilish, Finneasem – "Are U Gonna Tell Her".

Tove Lo pokazała teledysk do utworu "Are U Gonna Tell Her" /Rich Polk /Getty Images

Teledysk powstał w Brazylii, gościnnie zarapował w nim pochodzący z Sao Paulo Mc Zaac. Reżyserią klipu zajął się brazylijski duet Alaska (Gustavo Moraes & Marco Lafer).

"Are U Gonna Tell Her" to drugi singel Tove Lo nagrany wraz z bratem Billie Eilish, Finneasem.

"Jestem fanem Tove Lo, odkąd usłyszałem 'Habits' w 2014 roku. Czasami od razu możesz stwierdzić, czy dany kompozytor może liczyć na stabilną, długą karierę. Tak właśnie pomyślałem o Tove. Praca z nią udowodniła, że miałem rację. Jest cudowna, a 'Bikini Porn' jest dokładnie takim utworem, jaki mógłbym dla niej wyprodukować" - opowiadał.

Dyskografię Tove Lo zamyka płyta "Sunshine Kitty" z 2018 roku. Finneas oprócz produkcji albumu swojej siostry "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", w 2019 roku zadebiutował z solową EP-ką "Blood Harmony".

Zobacz klip "Are U Gonna Tell Her":