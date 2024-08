- W świecie hiphopowym osiągnęliśmy status podobny jak gwiazdy z innych gatunków muzycznych. Z drugiej strony hip hop jest na tyle mocny w tym kraju, że pomijanie go jest udawaniem, że nic się nie dzieje, a jednak się dzieje - opowiadał w rozmowie z Interią Sebastian "Rahim" Salbert.

To on w 1998 r. razem z Piotrem "Magikiem" Łuszczem i Wojciechem "Fokusem" Alszerem założył grupę Paktofonika. W grudniu 2000 r. ukazał się ich debiutancki album "Kinematografia", który przyniósł takie hity, jak m.in. "Ja to ja" i "Chwile ulotne". Osiem dni po premierze życie odebrał sobie Magik.



We wrześniu 2002 r. pojawiła się płyta "Archiwum kinematografii", która zawierała przede wszystkim utwory zarejestrowane jeszcze podczas sesji nagraniowych do debiutu. Niespełna trzy lata po śmierci Magika Paktofonika została rozwiązana, a Rahim i Fokus utworzyli zespół Pokahontaz.

Paktofonika na Pol'and'Rock Festival 2024: Przerosło nasze wyobrażenia

Duet w 2022 r. powrócił pod szyldem Paktofonika na serię koncertów. Ten rok przyniósł kolejne wydarzenia grupy - jednym z nich był oklaskiwany przez setki tysięcy osób koncert (w formule Live Band z udziałem muzyków grających na żywo) na Pol'and'Rock Festivalu . Fokus i Rahim często przypominali o tym trzecim nieobecnym, czyli Magiku. To właśnie jemu dedykowali choćby przebój "Ja to ja 2". W kilku utworach można też było usłyszeć głos zmarłego rapera.

"To był szok. My graliśmy wcześniej duże imprezy, nawet w zeszłym roku na Stadionie Śląskim dla 50 tysięcy, ale to, co wydarzyło się na Pol'and'Rock Festival przerosło nasze wyobrażenia" - opowiadał później Rahim w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Paktofonika na Top of the Top Sopot Festival 2024: Gdzie obejrzeć?

Paktofonika będzie jednym z uczestników koncertu "Legendy polskiego hip-hopu", który odbędzie się 22 sierpnia, ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival w Operze Leśnej. Na scenie pojawią się wtedy również m.in. Kaliber 44, Hemp Gru, Molesta Ewenement, O.S.T.R. i Bisz.

Śląska ekipa w Sopocie połączy hip hop z muzyką symfoniczną, dzięki czemu widz (również ten przed telewizorem, całość festiwalu pokaże TVN) "odkryje nowy świat, w którym hip-hop porusza jego serce".

"Jest to nietypowe na pewno. Nie jest to połączenie, które można na co dzień u nas usłyszeć, bo raczej grywamy albo z DJ-em, albo z własnym zespołem. Tutaj jesteśmy w wersji totalnie symfonicznej, totalnie odjechanej i myślę, że na pewno będzie ciekawe" - zapowiedział Rahim w rozmowie z TVN24.

Rahim i Fokus na Earth Festival. Dlaczego przyjęli zaproszenie do telewizji? Daniel Kiełbasa INTERIA.PL