Top Of The Top Sopot Festival 2019: Kim jest Frans, zdobywca Bursztynowego Słowika?

Laureatem konkursu o Bursztynowego Słowika podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019 został reprezentujący Szwecję wokalista Frans z przebojem "If I Were Sorry".

Frans odbiera Bursztynowego Słowika z rąk prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego /Piotr Matusewicz / East News

W środę (14 sierpnia) podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019 młodzi wykonawcy z zagranicy rywalizowali w konkursie o Bursztynowego Słowika.

O statuetkę walczyli Christopher (Dania), Luca Hänni (Szwajcaria, sprawdź! ), Lake Malawi (Czechy, posłuchaj! ), Frans (Szwecja, sprawdź! ) i Alma (Bułgaria). Poza konkursem swój przebój "Arcade" zaprezentował Holender Duncan Laurence, laureat tegorocznej Eurowizji.



Decyzją telewidzów (głosowanie sms) Bursztynowego Słowika odebrał Frans, który na koniec ponownie zaśpiewał piosenkę "If I Were Sorry".

Mający nigeryjsko-brytyjskie korzenie Frans karierę rozpoczął jeszcze jako dziecko wraz z zespołem Elias, z którym nagrywał piłkarskie przeboje. Jeden z nich o tytule "Who's da Man" z 2006 roku, zainspirowany Zlatanem Ibrahimovicem, stał się hitem w Szwecji.

Urodzony w Ystad Frans jako 8-latek przeniósł się z rodziną do Londynu.



Wideo Who's da man, Zlatan. Official Video.

W rozmowie "The Local" wokalista przyznał, że ze swoim numerem "Who's da Man" trafił w idealny czas. Piosenka powstała bowiem zaraz przed mundialem w Niemczech, gdzie Szwecja dotarła do 1/8 finału.



Z wizerunkiem słodkiego chłopczyka Frans walczył przez kolejne lata. W 2016 roku udało się to skutecznie zmienić. Jako nastolatek wokalista wystartował w krajowych eliminacjach do Eurowizji (Melodifestivalen), które ostatecznie wygrał, co dało mu przepustkę do finałowego występu w maju w Sztokholmie.



Przebój "If I Were Sorry", przygotowany specjalnie na tę okazję, stworzyli Michael Saxell, Oscar Fogelström i Fredrik Andersson. Piosenkarz szybko zyskał popularność w wielu krajach Europy, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, Czechach i Polsce.

Młody chłopak w trakcie 61. Eurowizji musiał jednak uznać wyższość bardziej doświadczonych konkurentów. Ostatecznie skończył na piątym miejscu.



Clip Frans If I Were Sorry

Od czasu występu na Eurowizji 2016 Frans wypuścił jeszcze single "Young Like Us", "Liar", "One Floor Down", "Snakes" i "Do It Like You Mean It" (z Yoel905).

