Top Girls: Justyna Lubas pokazała zdjęcie po wypadku samochodowym

Wokalistka discopolowego zespołu Top Girls Justyna Lubas ucierpiała w wypadku samochodowym.

Justyna Lubas (Top Girls) ucierpiała w wypadku samochodowym /Marcin Bruniecki / Reporter

Top Girls tworzą wokalistki Justyna Lubas, Angelika Żmijewska i Paula Karpowicz.

Do ich najpopularniejszych przebojów należą "Mleczko" (ponad 38 mln odsłon), "Zakochana" (24 mln), Jakbyś mnie zechciał" (14 mln) i "Nie będę twoja" (10 mln).

Działający od 2015 r. zespół ma w dorobku występy na najważniejszych imprezach disco polo i dance, jak m.in. Roztańczony PGE Narodowy czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie.



Na facebookowym profilu grupy pojawiło się zdjęcie Justyny Lubas w kołnierzu ortopedycznym.

"Justyna jadąc na koncert miała wypadek samochodowy, jej auto zostało uderzone przez inny samochód. Jak zauważyliście występowałyśmy na ostatnich koncertach bez Justyny, a w najbliższy weekend Justynę zastąpi Magda Dziemiańczuk. Justyna wraca do formy i z dnia na dzień czuje się coraz lepiej, planuje powoli powrót na scenę na trasę koncertową w USA. Wszyscy trzymamy kciuki za Justynę i czekamy na jej powrót na scenę, a na najbliższych koncertach liczymy na gorące przyjęcie Magdy. My już jesteśmy jej wdzięczne, że wyraziła chęć pomocy zespołowi, a Justynie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy.