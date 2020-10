Tony Lewis (The Outfield) nie żyje. Miał 62 lata

Wieloletni wokalista i basista brytyjskiej grupy rockowej The Outfield zmarł nagle.

Zespół The Outfield w 1986 roku. Tony Lewis po lewej stronie /Dave Hogan /Getty Images

O śmierci muzyka poinformowano na jego profilu na Facebooku.

"Z wielkim smutkiem i smutkiem zawiadamiamy, że Tony Lewis niespodziewanie zmarł.



Był piękną duszą, która swoją miłością, duchem i muzyką dotknęła tak wiele istnień. Bardzo kochał swoich fanów i cieszył się z każdej okazji, kiedy spotkał Was wszystkich" - czytamy w oświadczeniu.

Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Muzyk miał 62 lata.



Początki The Outfield sięgają wczesnych lat 80-tych, kiedy to Lewis i gitarzysta John Spinks założyli progresywny zespół rockowy o nazwie Sirius B. Później duet zwerbował perkusistę Alana Jackmana i zaprezentował swoją nową odsłonę pod szyldem The Outfield.

Zespół odniósł niemalże natychmiastowy sukces po wydaniu debiutu "Play Deep" w 1985 roku, który otrzymał certyfikat trzykrotnej platyny w USA. Dużą część sukcesu albumu zawdzięcza singlowi "Your Love".



W latach 80. The Outfield wydało jeszcze dwa albumy - "Bangin" i "Voices of Babylon". Wraz ze spadkiem popularności zespołu, Jackman w 1991 roku opuścił zespół. Lewis i Spinks kontynuowali działalność w duecie i zasłynęli kolejnym przebojem "Closer to Me". Lewis i Spinks połączyli się później z Jackmanem w 2009 roku i wydali jeden finałowy album "Replay" w 2011 roku. Spinks zmarł w 2014 roku z powodu raka wątroby.



W 2018 roku Lewis wydał swój pierwszy i jedyny solowy album "Out of the Darkness".