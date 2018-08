​Tomek Makowiecki zapowiada płytę. Zobacz nowy teledysk "Najdłuższe pocałunki w Polsce"

Tomek Makowiecki szykuje się do wydania nowego albumu. Jego pierwszym zwiastunem jest singel "Najdłuższe pocałunki w Polsce", do którego powstał teledysk.

Tomek Makowiecki wraca z nowym materiałem /M. Szymonczyk /materiały prasowe

Jeden z najbardziej utalentowanych polskich wokalistów, kompozytorów i autorów piosenek wraca z nową muzyką i zapowiedzią albumu. Pierwszym singlem promującym nadchodzące wydawnictwo jest utwór "Najdłuższe Pocałunki w Polsce".

Zgodnie z filozofią niezależności artystycznej, teledysk do singla Tomek Makowiecki stworzył własnymi siłami, we współpracy z Pawłem Małkowskim, który w ostatnim czasie był m.in. twórcą teledysku Marka Pritchard’a z udziałem Thoma Yorke’a pt. "Beautiful People". Własnymi siłami i we własnej okolicy - Trójmieście, wokalista odbywa nostalgiczną podróż wzdłuż wybrzeża.



Zobacz teledysk "Najdłuższe pocałunki w Polsce":



Clip Tomek Makowiecki Najdłuższe Pocałunki w Polsce

Tomasz Makowiecki dawno wykroczył poza schematy. Odbył długą, artystyczną podróż do muzycznej niezależności. Jego ostatni album "Moizm" był przełomem - mieszanką ambitnego popu i muzyki elektronicznej, prezentującym szerokie spektrum inspiracji i nowe odcienie wrażliwości artysty. Po kilku latach Tomasz Makowiecki zdecydował się na pierwszy całkowicie niezależny i autonomiczny projekt muzyczny w swojej karierze.

Jesienią tego roku, nakładem samodzielnie powołanej do życia oficyny Hot Dog Records, ukaże się kolejny album Makowieckiego prezentujący jego szczerą tożsamość muzyczną, rozwijaną na przestrzeni ostatnich lat. Możemy spodziewać się twórczości świetnie wypełniającej przestrzeń między undergroundem a mainstreamem. Płyty na wskroś przyjemnej w odbiorze, ale jednocześnie niosącej treść, wyzwalającej wiele emocji. Elektroniczne brzmienia będą mieszały się z dźwiękami gitar, lata 80. ze współczesnymi trendami, nostalgia z łapczywym chwytaniem teraźniejszości.