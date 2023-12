"Na paluszkach" to dość niespodziewana kolaboracja pomiędzy Tomaszem Makowieckim, znanym m.in. z programu "Idol", zespołu NO! NO! NO! oraz Makowiecki Band, a także Julią Wieniawą, która w ubiegłym roku debiutowała krążkiem "Omamy".



- Ten utwór to mój komentarz do dzisiejszych czasów, gdzie bliskość oraz emocje stają się coraz większym deficytem, a samotność narastającym problemem społecznym.- przyznaje 40-letni wokalista.

Tomasz Makowiecki i Julia Wieniawa idą "Na paluszkach"

Jak doszło do współpracy artysty z 24-letnią aktorką? Zadecydował o tym przypadek! Julia, zapytana w którymś z wywiadów o to, z kim chciałaby zaśpiewać duet, bez wahania wskazała Tomka Makowieckiego. Tomek miał piosenkę, która potrzebowała delikatnej, kobiecej interpretacji, ale nie pisał jej dla nikogo konkretnego. Wyznanie Wieniawy spowodowało, że ten niemal od razu się z nią skontaktował, a właśnie mamy do czynienia z efektem tego zbiegu okoliczności.

Trwają prace nad klipem do utworu, który ma stworzyć z nim dyptyk "przejmujących i uzupełniających się dzieł". Autorami koncepcji artystycznej, scenariusza, oraz producentami obrazu video są Tomasz Makowiecki i Agnieszka Dulna. Reżyserem klipu jest Łukasz Suchocki, autorem zdjęć Maciej Dydyński - premiera wkrótce.

Przypomnijmy, że Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i influencerek. Zajmuje się także muzyką, a w ubiegłym roku wydała ciepło przyjęty przez krytyków album "Omamy". Podczas nachodzącej, wiosennej edycji, zasiądzie za stołem jurorskim w programie "Mam talent".

Tomasz Makowiecki natomiast w ostatnim czasie sporadycznie się udzielał - jego dyskografię zamyka album "Moizm" (2013); w międzyczasie wydał kilka singli, a ostatni z nich, czyli "Bardziej niż zwykle", ukazał się przed dwoma laty.

