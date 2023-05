Shakira rozpoczęła niedawno nowy etap w życiu. Po głośnym zerwaniu z hiszpańskim piłkarzem Gerardem Pique, kolumbijska artystka wyprowadziła się z Barcelony i wraz z synami - 10-letnim Milanem i 8-letnim Sashą - zamieszkała w słonecznym Miami. Zagraniczne media są przekonane, że piosenkarka otrząsnęła się już po rozstaniu i jest gotowa wrócić do randkowania. Na jej celowniku znalazł się podobno nie kto inny, jak 60-letni Tom Cruise . Wokalistka i hollywoodzki aktor zostali sfotografowani w niedzielne popołudnie podczas wyścigu Grand Prix Miami Formuły 1. Para ochoczo pozowała razem do zdjęć, wyraźnie ciesząc się swoim towarzystwem.

Reklama

Znajomy trzykrotnego zdobywcy Złotego Globu ujawnił w rozmowie z "Page Six", że artystka w istocie zrobiła na nim ogromne wrażenie. Po spotkaniu Cruise miał wysłać piosenkarce bukiet kwiatów. "Tom jest żywo zainteresowany rozwijaniem tej znajomości. Jest między nimi niesamowita chemia. Nic dziwnego, że przypadł Shakirze do gustu - jest utalentowanym aktorem i przystojnym facetem. Po zerwaniu z Pique Shakira potrzebuje zapewne pocieszenia, a Tom może być odpowiednią osobą. Dodatkowym plusem jest to, że ona nie jest od niego wyższa" - zdradził informator serwisu.

Shakira kończy 45 lat. Wciąż nie można od niej oderwać wzroku! 1 / 9 Shakira Isabel Mebarak Ripoll to wokalistka, tancerka, autorka wielu znanych na całym świecie hitów, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy oraz najlepiej zarabiającą kolumbijską artystką wszech czasów. Źródło: Getty Images Autor: Rich Graessle/PPI/Icon Sportswire

Shakira pocieszyła się po rozstaniu z Pique? Widziano ją z Tomem Cruisem!

Informacja o rozstaniu autorki przeboju "Whenever, Wherever" i byłego zawodnika FC Barcelony obiegła świat zeszłego lata. 46-letnia piosenkarka i młodszy od niej o dekadę piłkarz byli ze sobą związani od 2011 roku. Para poznała się tuż przed mundialem w RPA, kiedy to Pique wystąpił w teledysku do "Waka Waka", oficjalnej piosenki turnieju. O bólu po rozstaniu artystka opowiedziała w wywiadzie udzielonym we wrześniu magazynowi "Elle". "Dla naszego związku i naszej rodziny zrobiłam wszystko, co mogłam. Niezależnie od tego, co myślimy o sobie teraz jako byli partnerzy, on pozostanie ojcem moich dzieci" - powiedziała wtedy gwiazda.

Clip Shakira Whenever, Wherever

Po kilku miesiącach wokalistka dała jednak jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru milczeć na temat przyczyn rozstania ze sportowcem. W styczniu Shakira wypuściła słynny już utwór nagrany z argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym, Bizarrapem, w którym opowiedziała o byciu zdradzoną przez piłkarza. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś ferrari na twingo, zamieniłeś rolexa na casio" - śpiewa Shakira, nie pozostawiając cienia wątpliwości na temat tego, co doprowadziło do rozpadu związku.

Zobacz też:

Nie wpuścili zwycięzcy Eurowizji na konkurs. Jak było naprawdę?