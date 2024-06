To on rządzi w Wielkiej Brytanii. Pokonał legendy muzyki pop

Brytyjscy nadawcy najchętniej grają utwory rodzimych artystów. A zwłaszcza Eda Sheerana.



Doda znów dała do pieca. Kurdej-Szatan nie wiedziała, gdzie oczy podziać, a publiczność biła brawo Pochodzący z Yorkshire i wychowany w Suffolk Sheeran, 33-latek, po raz siódmy w ciągu dziewięciu lat zajął pierwsze miejsce w takim zestawieniu. Taylor Swift, obecnie grająca koncerty na swojej trasie koncertowej Eras w Wielkiej Brytanii, awansowała z dziesiątego na drugie miejsce w zestawieniu za 2023 rok. Trzecie miejsce zajmuje brytyjsko-albańska piosenkarka Dua Lipa, między innymi dzięki temu, że jej przebój "Dance the Night" znalazł się w filmie "Barbie" z 2023 roku.

Zdjęcie Dua Lipa / Warner Music / materiały prasowe

Czwarte miejsce należy do szkockiego DJ-a i producenta muzycznego Calvina Harrisa, znanego z takich utworów jak "We Found Love" stworzonego wspólnie z Rihanną, "Sweet Nothing" z Florence Welch oraz "Miracle" z Ellie Goulding. Na piątym miejscu uplasował się francuski DJ David Guetta, wyprzedzając Sir Eltona Johna na szóstym miejscu. Jedynym zespołem w pierwszej dziesiątce jest Coldplay, zajmujący siódme miejsce. Natomiast nowym nazwiskiem w zestawieniu jest Tom Grennan na ósmej pozycji, a Harry Styles zajmuje dziewiąte miejsce. Madonna zajmuje ostatnie miejsce w pierwszej dziesiątce.

Miley Cyrus w tej kategorii pokonała Eda Sheerana

W kategorii najczęściej odtwarzanej piosenki Ed Sheeran zajmuje drugie miejsce z utworem "Eyes Closed", ustępując miejsca hitowi Miley Cyrus "Flowers".