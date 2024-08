To on będzie walczył o laury w Sopocie. Jest młodą nadzieją polskiej piosenki

Marta Bijan, Teo Tomczuk, Arek Kłusowski, Oskar Cyms, Carol Markovsky, Paula Biskup i Zalia są w tym roku nominowani do nagrody Bursztynowego Słowika. W czasie drugiego dnia festiwalu Top of the Top zostanie wyłoniona zwyciężczyni lub zwycięzca. Czy będzie to utalentowany Oskar Cyms? Możliwe. Poznajmy bliżej tego dobrze zapowiadającego się artystę.