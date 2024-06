To nie były plotki. Po występie na Eurowizji zmieniła się nie do poznania

Po powrocie z Eurowizji Luna zapowiedziała, że już wkrótce podzieli się z fanami swoim nowym muzycznym materiałem. Ale póki co, na Instagramie pokazała swoją nową fryzurę.

Jej charakterystyczne długie, platynowe włosy zostały mocno skrócone. Teraz sięgają nieco ponad ramiona. Ta odważna zmiana w wyglądzie nie umknęła uwadze jej followersów na Instagramie, gdzie Luna regularnie dzieli się nowinkami ze swojego życia. Jej profil obserwuje już blisko 75 tysięcy osób.

Zdjęcie Luna / Gałązka / instagram.com/musicofluna/ / AKPA

Luna także relacjonowała swoje kolejne podróże po Europie. W trakcie tych wyjazdów pielęgnowała znajomości nawiązane podczas Eurowizji. Fani mogą więc liczyć na wiele ciekawych relacji z jej przygód.







Eurowizja 2024 - sporo się działo

Konkurs Eurowizji w 2024 roku przyniósł wiele emocji. Po dyskwalifikacji Joosta Kleina z Holandii, do finału zakwalifikowali się przedstawiciele dwudziestu pięciu państw. Zwycięzcą został Nemo ze Szwajcarii z utworem "The Code". Mimo że nie awansowała do finału, występ Luny na Eurowizji był głośno komentowany (pozytywnie i negatywnie) w Polsce i z pewnością wpłynął na jej popularność.