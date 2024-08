Szeroka publiczność może pamiętać Magdalenę Tul z Eurowizji 2011 (odpadła w półfinale), programu "The Voice of Poland" (w drużynie Tomsona i Barona dotarła do nokautu) i występów w "Jaka to melodia?" przez 15 lat.

W ostatnim czasie wokalistka rozpoczęła karierę w USA. Piosenka "Make Me Believe" ( sprawdź! ) powstała we współpracy z amerykańskimi kompozytorami Jerrym Gildewellem i Chadem Rolandem. Część partii - z udziałem tamtejszych muzyków - została zarejestrowana w studiach w Pittsburghu.

Magdalena Tul - 'Make Me Believe' (Official Music Video)

"Praca nad 'Make Me Believe' była niesamowitym doświadczeniem. Jestem zaszczycona, że mogłam nagrać ten znakomity utwór i mimo tego, że nie jestem autorem, aranżacyjnie miałam tu olbrzymie pole do popisu i mogę z pewnością powiedzieć, że traktuje go również jak swoje dziecko. Jestem wdzięczna całej amerykańsko-polskiej ekipie, która pracowała przy nagraniu muzyki i teledysku. Wierzę, że ten utwór poruszy serca wielu ludzi" - opowiadała Magdalena Tul, która zamieszkała w Stanach, by tam pilnować swojej kariery.

Okazuje się, że amerykański sen nie przeszkodzi jej w powrocie do TVP.



Magdalena Tul powraca do "Jaka to melodia?"

Wokalistka rozstała się z "Jaka to melodia?" w 2018 r., kiedy to po zmianie głównego producenta w obsadzie zaszły duże zmiany. Pracę stracił wówczas prowadzący Robert Janowski, który odnalazł się później w Polsacie jako jeden z jurorów "Twoja twarz brzmi znajomo". Nowym prowadzącym został najpierw Norbi, a w 2019 r. na skutek roszad w TVP jego stanowisko objął Rafał Brzozowski (Norbi z kolei przejął prowadzenie "Koła fortuny").



Teraz do programu wróciła stara ekipa - prowadzącym ponownie został Robert Janowski, a w gronie wokalistów znalazła się Magdalena Tul.



"Program 'Jaka to melodia?' stał się moim domem, pełnym przyjaciół i współpracowników, którzy kibicowali mi również od zawsze w mojej solowej karierze. Miło spotkać znów znajome, przyjazne twarze po 6 latach. Jestem zaszczycona, że znów zagoszczę w Waszych domach, choć tym razem, już bardziej gościnnie niż na co dzień, ale bardzo cieszę się na te spotkania. Zapraszam Was również do śledzenia mojej drogi w USA, bo wbrew plotkom, nie rezygnuję, po prostu będzie bardziej intensywnie, a ja cieszę się ogromnie, że będę miała tak wspaniały powód aby wracać do Polski" - napisała Magdalena Tul.

