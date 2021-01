To Elton John zainspirował Victorię Beckham do odejścia ze Spice Girls

Trampoliną do kariery w show-biznesie były dla Victorii Beckham występy w zespole Spice Girls. Później wybrała coś, co było bliższe jej pasjom – została projektantką mody. Gwiazda w końcu ujawniła, co było iskrą, która sprawiła, że postanowiła dokonać rewolucji w swoim życiu zawodowym. Ważną rolę odegrał tu Elton John.

Victoria Beckham podczas występu w 1997 roku /JMEnternational/Redferns /Getty Images

Victoria Beckham w swoim felietonie, który ukazał się na łamach najnowszego numeru brytyjskiego "Vogue'a", napisała list do samej siebie z okresu młodości. Jest on kontynuacją podobnego listu, który wyszedł spod jej pióra w 2017 r.

"Pamiętam, gdy lata temu oglądałaś występ swojego dobrego przyjaciela Eltona Johna na scenie w Las Vegas. Zaśpiewał piosenkę 'Tiny Dancer', jakby robił to pierwszy raz, a potem zrozumiałaś, że muzyka jest dla niego jak tlen.

To był dla Ciebie przełomowy moment, ponieważ zdałaś sobie sprawę, że to nie jest Twoja prawdziwa pasja, mimo że lubisz śpiewać i tańczyć. Wtedy rozpoczęłaś poszukiwania własnych marzeń. Nadszedł czas, by przestać być jedną ze Spice Girls" - brzmi kluczowy fragment felietonu.

"Przerażało cię zamknięcie rozdziału, który cię definiował. Wiem, że wciąż wymyślasz siebie na nowo, podejmujesz nowe wyzwania i ignorujesz przeciwników. Zawsze wychodzisz poza konwencjonalną mądrość, by znaleźć swoją własną ścieżkę" - pisze w dalszej części. "Najpierw odnalazłaś pasję w modzie, teraz w urodzie. Co będzie dalej? Umieram z ciekawości" - dodaje.

Beckham pożegnała się z girlsbandem w 2000 r., ale jeszcze kilkukrotnie wracała do współpracy z koleżankami. Na przełomie 2007 i 2008 r. udała się z nimi w trasę koncertową, a w 2012 r. wystąpiła ze Spice Girls na ceremonii zakończenia letnich igrzysk olimpijskich w Londynie.

Po latach rozwijania biznesu modowego pod swoim nazwiskiem, w 2019 r. gwiazda założyła markę kosmetyczną Victoria Beckham Beauty. Jej firma specjalizuje się w produktach do pielęgnacji.