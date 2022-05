Przypomnijmy, że Sting miał być gościem specjalnym powracającej do telewizji gali Wiktorów. Wydarzenie transmitowała Telewizja Polska. Po ogłoszeniu występu Stinga polskie gwiazdy i dziennikarze zaczęli protestować i apelować do gwiazdora, aby nie pojawiał w publicznej telewizji.

"Prawdopodobnie nie wie Pan, że występując na Gali Wiktory TVP, autoryzuje i uwiarygadnia Pan telewizję, która nie ma nic wspólnego z demokratycznymi wolnymi mediami - pisał Mariusz Szczygieł.



W sprawę zaangażowali się również m.in. Maciej Orłoś, Maciej Stuhr i Monika Olejnik, która oświadczyła, ze może przekazać swojego SuperWiktora Stingowi, o ile ten tylko nie wystąpi w TVP.

"Nawet gdybym zaproszenie dostał i nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewał by mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji, która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa!" - pisał Stuhr.

Sting nie wystąpi w TVP - oświadczenie wytwórni

Po burzy w sieci, jaka wybuchła po ogłoszeniu występu Stinga, w końcu ukazało się oficjalne oświadczenie, które Interii przekazała wytwórnia artysty - Universal Music.

"Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej 'My Songs', przełożonej z powodu pandemii oraz premierze singla charytatywnego 'Russians (Guitar/Cello Version)', z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost ‘People For Peace - Peace for People'" - czytamy.



Teraz pojawiły się nowe informacje przekazane przez Michała Englerta i Małgorzatę Szumowską. który współpracowali przy najnowszym filmie - "Infinite Storm" - z żoną Stinga, Trudie Styler.

"To wtedy przekonaliście Stinga, żeby nie występował dla Jacka Kurskiego?" - pytał rozmówców dziennikarz "Gazety Wyborczej", Piotr Guszkowski. "Nie tyle przekonaliśmy, co wytłumaczyliśmy mu, że występem na gali Wiktorów uwiarygodnia reżimową telewizję, która stała się tubą propagandową rządu. Decyzję podjął sam" - skomentował Englert.

"Dali się zmanipulować - myśleli, że to koncert charytatywny. Byli pod wrażeniem otwartości, z jaką Polacy przyjmowali Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją. Trudie odwiedziła potem uchodźców w Lublinie. Ale nie tylko oni chcieli się zaangażować w pomoc, także materialną. Wielu zagranicznych znajomych mnie o to pytało" - dodała Szumowska.