Glen Campbell ( sprawdź! ) w 2012 roku pożegnał się ze sceną. Już wówczas musiał korzystać z promptera, na którym wyświetlały się teksty piosenek.

Nagrany w styczniu 2013 roku ostatni utwór "I'm Not Gonna Miss You" to część filmu dokumentalnego "Glen Campbell: I'll Be Me", który opowiada o chorobie muzyka i jego pożegnalnej trasie koncertowej. Piosenka zdobyła nominację do Oscara w 2015 r.



Clip Glen Campbell I'm Not Gonna Miss You

Po zakończeniu kariery Campbell trafił do specjalnego domu opieki w Nashville, kiedy jego stan sprawił, że stał się zagrożeniem dla siebie i innych. Wcześniej choroba Alzheimera sprawiła, że musiał odstawić gitarę. W ostatnim czasie wokalista przestał poznawać najbliższych. Gwiazdor zmarł 8 sierpnia 2017 r. w wieku 81 lat.

Glen Campbell już wiedział o postępującej chorobie. To było jego pożegnanie

Kiedy Glen Campbell był jeszcze w dobrym stanie (ale wiedział już o postępującej chorobie), razem z producentem Julianem Raymondem zdecydowali się przygotować studyjny materiał, który miał być w założeniu jego pożegnaniem z muzyką. Do współpracy zaprosili takich muzyków, jak m.in. Billy Corgan (lider Smashing Pumpkins), Chris Isaak, Keith Urban, Jakob Dylan, Chris Chaney (basista Jane's Addiction i Alanis Morissette), Vinnie Colaiuta (ceniony perkusista m.in. Stinga, Franka Zappy i Joni Mitchell) czy Josh Freese (perkusista m.in. Guns N' Roses, A Perfect Circle, od 2023 r. w składzie Foo Fighters).

To właśnie materiał z płyty "Ghost on the Canvas" został na nowo przygotowany w postaci pośmiertnego albumu "Glen Campbell Duets - Ghost On The Canvas Sessions" (premiera 19 kwietnia). Wokale nieżyjącego muzyka zostały połączone z partiami nagranymi przez takie gwiazdy, jak m.in. Sting, Elton John, Brian Wilson, Eric Clapton, Carole King, Dolly Parton, Hope Sandoval, Linda Perry, Brian Setzer, Daryl Hall i Dave Stewart.

Do promocji wybrano utwory "Hold On Hope" (gościnnie Eric Church) i "Nothing But The Whole Wide World" (razem z Erikiem Claptonem).

"Zawsze podziwiałem grę na gitarze Glena Campbella i uwielbiałem jego śpiew. Ostatnio wzruszyłem się, gdy w telewizji wyemitowano jeden z jego ostatnich występów, już podczas choroby. Kiedy poproszono mnie o zaśpiewanie i zagranie z Glenem w piosence, którą napisał Jakob Dylan, wszystko wydawało mi się w porządku i cieszę się, że mogę być tego częścią" - powiedział Eric Clapton.

Równie podekscytowany projektem jest Eric Church: "Glen był bardzo ważny nie tylko dla muzyki country, ale dla całej muzyki".

Clip Glen Campbell Adiós

Kim był Glen Campbell?

Największe sukcesy Glen Campbell odnosił w latach 60. i 70. XX wieku (wówczas cieszył się popularnością większą niż The Beatles). Początkowo występował ze znanymi artystami, od 1961 rozpoczął karierę solową. Jego największe przeboje to m.in. "Turn Around and Look at Me", "Galveston", "It's Only Make Believe", "Rhinestone Cowboy", "Wichita Lineman".

Zdobył w sumie dziewięć statuetek Grammy, a w 2012 r. wyróżniono go dodatkowo Grammy za całokształt kariery. Miał na koncie ponad 50 mln sprzedanych płyt, liczne nagrody i wyróżnienia (nominacje do Oscara - za "I'm Not Gonna Miss You" i Złotego Globu - za tytułową piosenkę "True Grift" z westernu "Prawdziwe męstwo", w którym zagrał u boku Johna Wayne'a). Nagrywał i współpracował z takimi legendami, jak m.in. The Beach Boys, Dean Martin, Bing Crosby.

Szczegóły płyty "Glen Campbell Duets - Ghost On The Canvas Sessions" (tracklista - w nawiasie gość):

1. "There's No Me... Without You" (Carole King)

2. "Ghost On The Canvas" (Sting)

3. "Hold On Hope" (Eric Church)

4. "The Long Walk Home" (Hope Sandoval)

5. "Nothing But The Whole Wide World" (Eric Clapton)

6. "In My Arms" (Brian Setzer)

7. "A Better Place" (Dolly Parton)

8. "Strong" (Brian Wilson)

9. "A Thousand Lifetimes" (Linda Perry)

10. "It's Your Amazing Grace" (Daryl Hall & Dave Stewart)

11. "Any Trouble" (X)

12. "I'm Not Gonna Miss You" (Elton John).