Gdy Natalia Sikora rozpoczęła swój występ podczas przesłuchań w ciemno, Tomsona, Barona i Patrycję Markowską, dosłownie zamurowało. Ten moment postanowił wykorzystać natomiast Marek Piekarczyk i błyskawicznie się odwrócił.

"Może nauczyłabyś mnie, jak kontaktować się z Janis Joplin. Zawsze chciałem z nią porozmawiać i przytulić ją, bo chyba nikt jej nie kochał, dlatego tak wspaniale śpiewała, tak rozpaczliwie pragnęła miłości. Ty to pokazałaś" - mówiła Piekarczyk. "To jest wielkie szczęście, że mogliśmy na ciebie trafić" - chwaliła ją Patrycja Markowska.

Jej castingowy występ obejrzano natomiast 8,9 miliona razy.



Wideo The Voice of Poland - Natalia Sikora - „Cry Baby"

Natalia Sikora po zwycięstwie w "The Voice of Poland". Co się z nią działo?

Sikora ostatecznie wybrała Marka Piekarczyka i to z nim wygrała finał programu, gdzie pokonała Natalię Nykiel, Dorotę Osińską i Michała Sobierajskiego. Krótko po programie ukazała się jej płyta "Zanim", a następna "BWB Experience" trafiła na półki sklepowe w 2014 roku. Dwa lata później wraz z Voo Doo Dog wydała album "Buried Alive in the Blues".

W 2018 roku ukazała się jej płyta "Tribute To Mira Kubasińska", natomiast rok później album "Ailtan", na której Sikora miała pokazać "jej możliwości wokalne, ale także talent językowy".

Oprócz kariery solowej Natalia Sikora jest również wokalistką zespołu Mięśnie oraz członkiem projektu SikoraProniukDuo. Artystka spełnia się także jako aktorka teatralna.

W listopadzie 2022 roku powróciła na scenę "The Voice of Poland" - tym razem jako gość w półfinale 13. sezonu show - by ponownie zaśpiewać utwór "Cry Baby".