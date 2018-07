Tinashe o swoim byłym. Posłuchaj piosenki "Like I Used To"

Tinashe, zaledwie trzy miesiące po wydaniu płyty "Joyride", wypuściła do sieci nowy singel "Like I Used To", w którym rozlicza się ze swoim byłym.

Tinashe wypuściła singla niespodziankę /Jen Lowery / Splash News / East News

"Like I Used To" to według fanów głos Tinashe w sprawie jej głośnego rozstania z koszykarzem Benem Simmonsem. Związek przetrwał zaledwie dwa miesiące. Sportowiec następnie związał się z modelką i celebrytką Kendall Jenner.

W ostatnich tygodniach Simmons i Jenner mieli notorycznie trafiać na Tinashe w miejscach publicznych. Gwiazdor jest przekonany, że spotkania z wokalistką nie są przypadkowe, a artystka ma na jego punkcie obsesję.

Według TMZ.com Simmons zwiększył nawet ochronę, a także wystosował do swojej byłej dziewczyny ostrzeżenie, aby przestała go śledzić.



W nowej piosence Tinashe śpiewa natomiast, że przeszłość zostawiła za sobą i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu.

"Like I Used To" wyprodukowali Smash David i Hitmaka. Wszystko wskazuje na to, że utwór trafi na kolejną płytę wokalistki pt. "Nashe".