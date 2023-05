Tina Turner nie żyje. Tak pożegnał ją Biały Dom

"To niezwykle smutna wiadomość. Tina Turner była ikoną, ikoną muzyki i miała wiele niesamowitych momentów w swojej karierze. Byłam wielką fanką Tiny Turner" - powiedziała Karine Jean-Pierre, która o śmierci piosenkarki dowiedziała się w trakcie prowadzonego przez nią briefingu prasowego.



"To potężna strata dla społeczności, które ją kochają, a z pewnością dla przemysłu muzycznego. Jej muzyka będzie jednak trwała" - dodała.



Tina Turner zmarła w środę w swoim domu w Szwajcarii w wieku 83 lat po długich zmaganiach m.in. z chorobą nerek.O śmierci znanej wokalistki poinformował jej rzecznik. Jak przekazał, "królowa rock and rolla" zmarła "spokojnie, po długiej chorobie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii".

Tina Turner ( posłuchaj! ) urodziła się 26 listopada 1939 roku jako Anna Mae Bullock w miasteczku Nutbush, w stanie Tennessee.

Śpiewać zaczynała jako nastolatka w rhythm & bluesowych klubach St. Louis, gdzie przeniosła się z siostrą w 1956 roku. Tam spotkała swojego przyszłego męża Ike'a Turnera ( sprawdź! ), który zaproponował jej występy z jego ówczesnym zespołem Kings of Rythm. W ciągu dwóch lat Tina stała się gwiazdą grupy.

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii.



Ike Turner maltretował ją fizycznie i psychicznie, o czym opowiedziała dopiero po upływie dekady od ich rozwodu. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

Clip

