Tina Turner nie żyje. O śmierci znanej wokalistki poinformował jej rzecznik. Jak przekazał, "królowa rock and rolla" zmarła "spokojnie, po długiej chorobie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii".

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Tiny Turner . Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała gwiazdy jutra" - czytamy na oficjalnym profilu gwiazdy w mediach społecznościowych.

"Dziś żegnamy drogą przyjaciółkę, która pozostawia nam swoje największe dzieło: swoją muzykę. Jej rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Tina, będzie nam Ciebie bardzo brakować" - dodano we wpisie.

Od lat nie wydawała płyt. Ostatnio zachwycała się musicalem "Tina"

Ostatnim albumem w dyskografii wokalistki był krążek "Twenty Four Seven" wydany w 1999 roku. Choć pozostawała aktywna na scenie i koncertowała jeszcze do 2009 roku, to później przeszła na koncertową i muzyczną emeryturę.

Odstępstwem od niej był musical "Tina", opowiadający o życiu Tiny Turner. Zadebiutował on na Broadwayu 7 listopada 2019 roku i stał się wielkim przebojem. Początkowo Turner nie chciała się zgodzić na to, by zostać inspiracją dla twórców. Ostatecznie przekonała ją odtwórczyni głównej roli - Adrienne Warren.

"Z każdą nutą i z każdym ruchem bioder Adrienne jest czystą Tiną. Ma mój podziw i moje błogosławieństwo. W zasadzie to chcę podziękować jej rodzicom, bo gdy [Adrienne] jest na scenie, sama mogę w końcu przejść na emeryturę" - napisała w 2019 roku w specjalnym liście do "Rolling Stone" Turner.

Sama Tina Turner pracowała z producentami przez trzy lata, po drodze wspierając również samą aktorkę w jej treningach tanecznych i wokalnych.



"Adrienne i ja pracowałyśmy wspólnie i było kilka zabawnych momentów, kiedy próbowałam uczyć ją tańca. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam peruki na scenie, zdałam sobie sprawy, że będę musiała oddać swoje produkcji, aby Adrienne wyglądała tak samo. Wzięła je i pracowała ciężej niż ciężko, aby wejść w moje buty" - pisała gwiazda.

Tina Turner w Hamburgu - 3 marca 2019 r. 1 / 4 Tina Turner pojawiła się na premierze musicalu "Tina" w Hamburgu (Niemcy). Źródło: Getty Images Autor: Franziska Krug

Turner przy okazji dodawała, że nie widziała nigdy filmu z 1993 roku, gdzie główną rolę zagrała Angela Bassett, gdyż przypominał jej o pełnym przemocy związku z Ike'iem Turnerem ( sprawdź! ). Musical jednak miał nieco odczarować jej historię.



Tak prezentuje się fragment musicalu:

"Nigdy nie obejrzałam 'What's Love Got To Do With It' ( sprawdź tytułową piosenkę! ), bo to było zbyt bliskie bolesnym wspomnieniom, bałam się, że będę czuła się, jak podczas oglądania dokumentu. Na szczęście oglądając musical nie widzę tego podobnie. To, co dzieje się na scenie, nie ma mocy zranienia mnie. Mogę skupić się na show" - dodawała.

Ostatecznie musical trafił do wielu miast na świecie - jest wystawiany m.in. w Londynie, Hamburgu, Nowym Jorku, Utrechcie, Madrycie, a od tego roku także w Sydney.

Tina Turner na premierze musicalu "Tina" na Broadwayu 1 / 6 Przedpremierowe pokazy musicalu "Tina" odbyły się na West Endzie w marcu 2018 r. Reżyserką sztuki została Phyllida Lloyd, która popularność zdobyła dzięki musicalowi "Mamma Mia!" opartym na piosenkach grupy ABBA. To właśnie Lloyd dekadę później przeniosła sztukę na ekran, a jej kinowy debiut reżyserski (w obsadzie m.in. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth i Amanda Seyfried) przyniósł ponad 615 mln dolarów. Producentem "Tina. The Musical" wcześniej ogłoszono utytułowanego Joopa van den Ende'a, współzałożyciela firmy Endemol oraz właściciela Stage Entertainment, jednej z największych europejskich firm z branży rozrywkowej. To właśnie Ende przez lata zabiegał o przychylność Tiny Turner i wreszcie dopiął swego, bo wokalistka oficjalnie zaakceptowała decyzję o przeniesieniu jej życia na scenę. Źródło: Getty Images Autor: Walter McBride/WireImage

Tina Turner nie żyje. Kim była Tina Turner?

Tina Turner ( posłuchaj! ) urodziła się 26 listopada 1939 roku jako Anna Mae Bullock w miasteczku Nutbush, w stanie Tennessee.

Śpiewać zaczynała jako nastolatka w rhythm & bluesowych klubach St. Louis, gdzie przeniosła się z siostrą w 1956 roku. Tam spotkała swojego przyszłego męża Ike'a Turnera ( sprawdź! ), który zaproponował jej występy z jego ówczesnym zespołem Kings of Rythm. W ciągu dwóch lat Tina stała się gwiazdą grupy.

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii.



Ike Turner maltretował ją fizycznie i psychicznie, o czym opowiedziała dopiero po upływie dekady od ich rozwodu. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

Według szacunków, nakład ze sprzedaży jej albumów wynosi 180 milionów egzemplarzy. W 2010 roku magazyn "Rolling Stone" uznał ją za jedną ze stu najwybitniejszych artystów wszech czasów.

Od lat Tina Turner mieszkała w Szwajcarii, której jest obywatelką. W 2013 roku ostatecznie zrezygnowała z amerykańskiego obywatelstwa.

Muzyczną karierę zakończyła w 2009 r. po trasie "Tina! 50th Anniversary Tour". W ostatnich latach o gwieździe zrobiło się głośno dzięki sukcesowi wspomnianego musicalu "Tina".

W połowie 2020 r. norweski producent Kygo odświeżył jej przebój "What's Love Got to Do with It".

83-letnia Tina w ostatnich latach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W mediach pojawiały się informacje o raku jelita grubego, nadciśnieniu i problemach z nerkami. W 2017 r. wokalistka otrzymała przeszczep nerki od swojego męża.