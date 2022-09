Tim "Ripper" Owens w celi śmierci (nowa EP-ka "Return To Death Row")

EP-ka "Return To Death Row" sygnowana będzie pseudonimem Ripper, a nie Tim Ripper Owens, jak to miało miejsce w przypadku "Play My Game", pierwszego solowego albumu Amerykanina z 2009 roku.

Materiał na "Return To Death Row" wyprodukowali Jamey Jasta, wokalista Hatebreed i były gospodarz programu "Headbangers Ball" w MTV, oraz Nick Bellmore, perkusista Jasty i Dee Snidera.

W składzie, który zarejestrował nowe dokonanie Rippera, znaleźli się wspomniany bębniarz Nick Bellmore, jego brat Charlie Bellmore, gitarzysta Dee Snidera i były członek Toxic Holocaust; a także basista Chris Beaudette.

Póki co, wiadomo jedynie, że nowa solowa EP-ka Rippera, aktualnego frontmana KK's Priest, będzie mieć swą premierę na przełomie października i listopada. Według zapowiedzi, na “Return To Death Row" usłyszymy najcięższe kompozycje w dotychczasowej karierze Tima "Rippera" Owensa.

Na “Return To Death Row" znajdziemy m.in. utwór "Embattled", który Owens opublikował w lipcu. Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej: