Tim Commerford, znany przede wszystkim jako basista rapcore'owej kapeli Rage Against The Machine, wyznał, że zmaga się z nowotwór prostaty.

"Miałem do czynienia z dość poważnym gó***m. Tuż przed tym jak miałem wyruszyć w trasę z Rage Against The Machine, usunięto mi prostatę po tym, jak zdiagnozowano nowotwór" - powiedział w wywiadzie dla Spin.

Muzyk zdradził, że po wykonaniu badania PSA (ang. Prostate Specific Antigen), czyli antygenu prostaty, sprawa nie została potraktowana wystarczająco poważnie.

"Myślałem, że skoro lekarze to obserwują i dopuścili do tego momentu, to może to nic takiego. Obwiniam siebie. Powinienem zapytać: 'Moje PSA jest podwyższone, co to może znaczyć?'. To powinno być potraktowane bardziej poważnie" - dodaje Commerford.

Basista wyznał też, że jego rodzice zmarli na raka.

Commerford założył niedawno projekt 7D7D, z którym w listopadzie wypuścił pierwszy singel, pt. "Capitalism".

Kim są Rage Against The Machine?

Zack De La Rocha (wokal), Tom Morello (gitara), Tim Commerford (bas) i Brad Wilk (perkusja) już 2020 roku potwierdzili krążące od pewnego czasu plotki o możliwej reaktywacji, ale z powodu pandemii musiał aż dwa lata czekać, by wyruszyć w trasę koncertową. Muzycy wrócili wrócili do koncertowania w lipcu 2022 roku, ale podczas drugiego koncertu de la Rocha doznał zerwania ścięgna Achillesa.

Zespół rozpadł się w 2000 r. - wokalista odszedł, tłumacząc swoją decyzję różnicami w koncepcjach dalszego rozwoju zespołu między jego członkami. Reszta muzyków, we współpracy z byłym wokalistą grupy Soundgarden Chrisem Cornellem, założyła formację Audioslave ( posłuchaj! ). Zespół wydał trzy płyty i zakończył swoją działalność w 2007 roku.

W tym samym roku, podczas festiwalu Coachella, Rage Against The Machine ( posłuchaj! ) wystąpił po raz pierwszy od siedmiu lat. Kolejne rozstanie nastąpiło w 2011 r. Od 2016 r. Morello, Commerford i Wilk występowali w składzie zespołu Prophets Of Rage, razem z B-Realem z Cypress Hill i Chuckiem D i DJ Lordem z Public Enemy. Pod tym szyldem ukazał się album "Prophets Of Rage" (2017) i EP-ka "The Party's Over" (2016), a z koncertami grupa dotarła także do Polski, występując podczas Open'er Festival 2017 i Pol'and'Rock Festival 2019.



Pod koniec 2019 roku B-Real i Chuck D potwierdzili, że Prophets Of Rage kończy działalność w związku z reaktywacją RATM.

Buntownicze teksty de la Rochy nawoływały do sprzeciwu wobec skostniałego kapitalizmu, wyzyskiwaniu słabszych i wzywały do rewolucji. Muzycy wyrażali również swoje poparcie dla ruchu zapatystów - zbrojnej grupy działającej w Chiapas, jednym z najbiedniejszych regionów Meksyku.

Dyskografia zespołu obejmuje jeszcze studyjne płyty "Evil Empire" (1996), "The Battle Of Los Angeles" (1999) i "Renegades" (2000).