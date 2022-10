W związku z tym grupa odwołała swoje wrześniowe występy w Europie, w tym koncert w Polsce. Teraz okazało się, że kontuzja frontmana jest poważniejsza niż sądzono, dlatego zespół ogłosił właśnie, że rezygnuje ze wszystkim koncertów do końca roku.

Grupa Rage Against The Machine ( posłuchaj! ) przekazała fanom smutną informacją za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze. W oświadczeniu głos zabrał Zack de la Rocha.

Reklama

Zack de la Rocha kontuzjowany. "Okrutny żart"

"Od Chicago minęły prawie trzy miesiące, a ja wciąż patrzę na swoją nogę z niedowierzaniem. Dwa lata czekania z powodu pandemii z nadzieją na to, że znów będziemy mogli być zespołem i kontynuować pracę, którą rozpoczęliśmy trzydzieści kilka lat temu. Próby, treningi, szukanie kompromisów, powrót do formy. Potem, po półtora koncertu, moje ścięgno pęka. Czułem, że los robi mi jakiś okrutny żart" - wyznał rozgoryczony wokalista.

W dalszej części oświadczenia muzyk dokładnie opisał swoją kontuzję. "Mam poważne zerwanie lewego ścięgna Achillesa - tylko 8 procent mojego ścięgna nie zostało naruszone. A nawet i ta część była poważnie zagrożona. To nie jest tylko kwestia tego, czy dałbym radę występować, tu chodzi o to, bym był w stanie kiedyś wykonywać podstawowe czynności" - wyjaśnił de la Rocha.

I dodał, że z tego powodu musiał podjąć bolesną i trudną decyzję o odwołaniu pozostałych koncertów zespołu w 2023 roku, które miały odbywać się w Ameryce Północnej. Bardzo gorąco za to przeprosił i wyraził podziw dla oddania, które fani mają dla grupy.

Clip Rage Against the Machine Bombtrack

Sprawdź tekst utworu "Bombtrack" w serwisie Teksciory.pl!

Rage Against The Machine wraca na scenę

Zack De La Rocha (wokal), Tom Morello (gitara), Tim Commerford (bas) i Brad Wilk (perkusja) już 2020 roku potwierdzili krążące od pewnego czasu plotki o możliwej reaktywacji.

Zespół rozpadł się w 2000 r. - wokalista odszedł, tłumacząc swoją decyzję różnicami w koncepcjach dalszego rozwoju zespołu między jego członkami. Reszta muzyków, we współpracy z byłym wokalistą grupy Soundgarden Chrisem Cornellem, założyła formację Audioslave ( posłuchaj! ). Zespół wydał trzy płyty i zakończył swoją działalność w 2007 roku.

W tym samym roku, podczas festiwalu Coachella, Rage Against The Machine ( posłuchaj! ) wystąpił po raz pierwszy od siedmiu lat. Kolejne rozstanie nastąpiło w 2011 r. Od 2016 r. Morello, Commerford i Wilk występowali w składzie zespołu Prophets Of Rage, razem z B-Realem z Cypress Hill i Chuckiem D i DJ Lordem z Public Enemy. Pod tym szyldem ukazał się album "Prophets Of Rage" (2017) i EP-ka "The Party's Over" (2016), a z koncertami grupa dotarła także do Polski, występując podczas Open'er Festival 2017 i Pol'and'Rock Festival 2019.



Pod koniec 2019 roku B-Real i Chuck D potwierdzili, że Prophets Of Rage kończy działalność w związku z reaktywacją RATM.

Buntownicze teksty de la Rochy nawoływały do sprzeciwu wobec skostniałego kapitalizmu, wyzyskiwaniu słabszych i wzywały do rewolucji. Muzycy wyrażali również swoje poparcie dla ruchu zapatystów - zbrojnej grupy działającej w Chiapas, jednym z najbiedniejszych regionów Meksyku.

Dyskografia zespołu obejmuje jeszcze studyjne płyty "Evil Empire" (1996), "The Battle Of Los Angeles" (1999) i "Renegades" (2000).