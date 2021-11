TIDAL wprowadza nowe subskrypcje

Globalna platforma muzyczno-rozrywkowa TIDAL ogłosiła szereg aktualizacji interesujących zarówno dla użytkowników, jak i samych artystów. Dzięki nim TIDAL przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonego przemysłu muzycznego, w którego centrum znajdują się twórcy oraz fani muzyki. Zmiany objęły m.in. ulepszenia obu poziomów subskrypcji, możliwość wsparcia ulubionych twórców i tantiemy, o których decydują sami fani. Ze wsparciem wielu zarówno mainstreamowych, jak i niezależnych wytwórni i dystrybutorów, TIDAL wyznacza nowe standardy w branży muzycznej, aby płatności tantiem były bardziej przejrzyste dla artystów i twórców.

Reklama

Od dziś TIDAL oferuje fanom dwa rodzaje subskrypcji: TIDAL HiFi i TIDAL HiFi Plus. Oba pakiety są dostępne we wszystkich 61 krajach na całym świecie, w których obecny jest TIDAL. Wszyscy subskrybenci mają dostęp do tego samego katalogu zawierającego ponad 80 milionów utworów, filmów i starannie wyselekcjonowanych playlist.

TIDAL na pierwszym miejscu stawia również transparentne działanie oraz prawa artystów. Nowe funkcje serwisu, które mają to umożliwić to płatności trafiające bezpośrednio do twórców oraz innowacyjna forma rozliczania tantiem.

Więcej szczegółów na temat wprowadzonych zmian pod poniższym linkiem.