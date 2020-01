Thy Disease: Nowa płyta "Transhumanism". Zobacz teledysk "Infransonic Noises"

"'Infrasonic Noises' jest żelaznym punktem w setliście zaplanowanej na nadchodzące koncerty" - mówią muzycy krakowskiej formacji Thy Disease. Wspomniany utwór to kolejna zapowiedź nowego albumu "Transhumanism" (premiera sklepowa 7 lutego).

Thy Disease prezentuje nowy teledysk /materiały prasowe

Siódmy z kolei album w dyskografii Thy Disease bardzo mocno określa dalszy muzyczny kierunek zespołu. Wszystkie nowe utwory utrzymane są w konwencji ciężkich, nowoczesnych groove'ów z towarzystwem intensywnych, niekonwencjonalnych elektronicznych brzmień - czytamy.

Głównym tematem płyty jest ogólnie pojęty transhumanizm czyli nowe technologie, cyber rozwój ludzkości, biotechnologiczne ulepszenia i inne nowości jakie mogą przynieść nadchodzące czasy. Wszystkie zagadnienia ujęte są z moralno-filozoficznego punktu widzenia i przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi - podkreślają muzycy.

"Infrasonic Noises" to drugi - po opublikowanym pod koniec roku "Aluminium Cities" teledysk Thy Disease, którym zespół promuje swój najnowszy album.

Reżyserią i realizacją klipu zajęła się po raz kolejny wrocławska Grupa 13.

"Ten teledysk nieco różni się od poprzednich klipów, utrzymanych w klasycznej estetyce Thy Disease. Położyliśmy tym razem zdecydowanie większy nacisk na efekty wizualne i jesteśmy naprawdę zadowoleni z finalnego efektu! 'Infrasonic Noises' jest żelaznym punktem w setliście zaplanowanej na nadchodzące koncerty, tak więc usłyszycie go na żywo już wkrótce!" - zapowiadają muzycy.



Następca "Costumers Of Technocracy" z 2014 roku został zarejestrowany w Creative Music Studio.

Miksem i masteringiem zajął się Tomasz ZED Zalewski, odpowiedzialny za produkcję trzech ostatnich płyt Thy Disease.



Autorem okładki oraz layoutu jest Xaay, również pracujący wcześniej z zespołem.

Obecny skład tworzą: Dariusz "Yanuary" Styczeń (gitara, programowanie), Piotr "VX" Kopeć (klawisze), Andrzej Hejmej (bas), Artyom Serdyuk (gitara), Ireneusz "Ireq" Gawlik (perkusja) i nowy wokalista Marcin "Regis" Parandyk (Vane, Skyanger, eks-Killsorrow), który w 2018 r. zastąpił Sebastiana "Siriusa" Syroczyńskiego.



Oto szczegóły albumu "Transhumanism":

1. "INHUMAN FORM"

2. "DRONE SOUL"

3. "ALUMINIUM CITIES"

4. "BLOODY TREATMENT"

5. "DELIVERANCE"

6. "THERE'S NO YOU"

7. "INFRASONIC NOISES"

8. "CONVERGENCE"

9. "DIGITIZED MIND"

Bonus track:

10. "EXTINCTION BY CONTRACT".



Zobacz teledysk "Slave State" Thy Disease z płyty "Costumers Of Technocracy" z 2014 roku:

