Thulsa Doom: Pierwsza płyta "A Fate Worse Than Death" nagrana

Materiał na "A Fate Worse Than Death" zarejestrowano w The Forge Music Productions, nad czym czuwał Marco Salluzzo, który odpowiadał również za miks i mastering.

Wyjaśnijmy, że deathmetalowy Thulsa Doom z Rzymu tworzą muzycy kojarzeni m.in. z włoskimi formacjami Demonomancy i Necromancer.

Debiutancki longplay Włochów ujrzy światło dzienne 30 września w barwach irlandzkiej Invictus Productions. Album dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Z nowym utworem "Cursed Domains Beyond" Thulsa Doom możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Thulsa Doom - A Fate Worse Than Death - 02 Cursed Domains Beyond

Thulsa Doom - szczegóły płyty "A Fate Worse Than Death":

1. "Where Death Dwells"

2. "Cursed Domains Beyond"

3. "Into The Vaults Of Angmar"

4. "Tomb Of The Serpent Cult"

5. "A Fate Worse Than Death"

6. "Order Of The Black"

7. "Hung, Drawn And Quartered"

8. "Lost Portal Of Xhul"

9. "The Dawn Of The Fire Age"

10. "The Orgy".