Według Greenpeace w okresie ostatnich 50 lat globalna populacja rekinów zmniejszyła się aż o 70 proc.

"Rekiny giną na skutek przełowienia - dla zysku. Jednak nasze oceany mogą się odbudować, jeśli je ochronimy" - głosi informacja podana w tle muzyki Yorke’a.

Wideo The Lonely Shark - a shark tale for shark awareness day

To nie pierwszy raz, kiedy utwór "Bloom" został zaprezentowany w nowej aranżacji. W 2017 roku zespół Radiohead wespół z wybitnym kompozytorem muzyki filmowej Hansem Zimmerem, dopasował piosenkę do serialu BBC "Blue Planet II". Wersja ta, nagrana z BBC Concert Orchestra, została przemianowana wówczas na "Ocean (Bloom)".

Reklamę społeczną Greenpeace z udziałem Thoma Yorke’a można zobaczyć na kanale YouTube Greenpeace International pod tytułem: "The Lonely Shark - a shark tale for shark awareness day". Piosenka zaczyna się od słów: Otwórz szeroko usta / Powszechne westchnienie / Podczas, gdy ocean kwitnie/ To trzyma mnie przy życiu / Więc dlaczego boli (...)".

