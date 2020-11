Therion i "Leviathan". Kiedy premiera nowej płyty?

Pionierzy symfonicznego metalu z Therion wypuszczą na początku 2021 roku nowy album.

Thomas Vikström (Therion) w akcji /Gary Wolstenholme/Redferns /Getty Images

"Leviathan", 17. studyjna płyta Szwedów, trafi pod sklepowe strzechy 22 stycznia 2021 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (limitowany digipack), cyfrowo oraz na winylu (w czterech kolorach).



Po dość chłodno przyjętej rock operze "Beloved Antichrist" z 2018 roku, tym razem głównodowodzący całym przedsięwzięciem Christofer Johnsson i wokalista Thomas Vikström, mają nam coś ważnego do powiedzenia.

"Zrobiliśmy jedyną rzecz, która pozostała nam z mnogości różnych motywów do zgłębienia. Postanowiliśmy dać ludziom to, o co się dopominali. 'Leviathan' to pierwszy album Therion, który z pełną premedytacją naszpikowaliśmy przebojami" - napisał Johnsson.



W roli gościa usłyszymy Marco Hietalę, grającego na basie wokalistę fińskiego Nightwish.



Ile prawdy jest w zapowiadanej przebojowości nowego longplaya Therion możecie ocenić sami słuchając tytułowego utworu z albumu "Leviathan":

Oto lista kompozycji płyty "Leviathan":



1. "The Leaf On The Oak Of Far"

2. "Tuonela"

3. "Leviathan"

4. "Die Wellen Der Zeit“

5. "Aži Dahāka"

6. "Eye Of Algol"

7. "Nocturnal Light"

8. "Great Marquis Of Hell"

9. "Psalm Of Retribution"

10. "El Primer Sol"

11. "Ten Courts Of Diyu".