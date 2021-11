"The Voice of Poland": Tomasz Kammel nabija się z plotek o konfliktach w programie

Wiadomości

Drugi odcinek na żywo w "The Voice of Poland" za nami. W trakcie odcinka doszło do żartobliwej wymiany zdań między Justyną Steczkowską a Markiem Piekarczykiem. Tomasz Kammel oraz jurorzy zaczęli nabijać się z plotek o konfliktach w programie.

Tommasz Kammel nabija się z konfliktów w "The Voice of Poland" /Tadeusz Wypych / Reporter