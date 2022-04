W trakcie 2. odcinka bitew w "The Voice Kids", Julia Mika, Karolina Mikołajczak i Zuza Górecka zaśpiewały utwór "When You Believe" Whitney Houston i Mariah Carey. Cleo z premedytacją wybrała młodym wokalistkom taką piosenkę.

"Kochani, zabieram Was trochę w podróż w przeszłość, ponieważ wybrałam dla dziewczyn kawałek, który uwielbiałam właśnie w ich wieku. Ta piosenka niesie za sobą bardzo ważną treść: cuda mogą się wydarzyć, jeśli w nie bardzo mocno uwierzycie" - wyjaśniła.

Jest to dla mnie wyjątkowy numer i wiem, że zaśpiewacie go w wyjątkowy sposób" - dodała Cleo.

W trakcie występu wszyscy jurorzy byli wniebowzięci i poruszeni, ale Cleo nie była w stanie ukryć łez wzruszenia, które napłynęły jej do oczu.

Wideo Mika, Mikołajczak, Górecka | „When You Believe” | Bitwy | The Voice Kids Poland 5

"Przepiękne śpiewanie w harmoniach. Każda z Was innym kolorytem. Widać było, że trochę się stresujecie, ale zdanie, które postawiła Wam Wasza trenerka nie było najłatwiejsze, ale dałyście nam tę radość" - skomentował Tomson

"Wasza trenerka musiała w Was mocno wierzyć dając Wam taki repertuar, ale nie dziwię się. Teraz usłyszałem Waszą interpretację tej piosenki i całość występu była naprawdę perfekcyjna" - pochwalił wokalistki Dawid Kwiatkowski.

Cleo podziękowała uczestniczkom za tę podróż w czasie.

"Dziękuję Wam, dziewczyny. Rozmarzyłam się totalnie, przeniosłam się do tej małej Cleosi, która sobie marzyła. Dałam Wam taki utwór, bo w Was naprawdę uwierzyłam" - powiedziała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Co powiedział Dawid Kwiatkowski do Cleo? TVP