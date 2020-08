The Unguided: Nowy album "Father Shadow"

Szwedzi z The Unguided wydadzą na początku października piątą płytę.

"Father Shadow" trafi do rąk fanów melodyjnego (groove) metalu za pośrednictwem austriackiej Napalm Records.

Następca albumu "And The Battle Royale" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 9 października.

Przypomnijmy, że The Unguided to grupa założona przez byłych członków m.in. Sonic Syndicate i Spawn Of Possession.

Nowy longplay Szwedów promuje teledysk "Crown Prince Syndrome", który możecie zobaczyć poniżej:

Na "Father Shadow" usłyszymy także kompozycję "Seth", która w 2019 roku znalazła się na EP-ce "Royalgatory" The Unguided.

Wideoklip "Seth" możecie sprawdzić poniżej:

Oto lista utworów albumu "Father Shadow":

1. "Childhood's End"

2. "Never Yield"

3. "War Of Oceans"

4. "Breach"

5. "Where Love Comes To Die"

6. "Crown Prince Syndrome"

7. "Fate's Hand"

8. "Stand Alone Complex"

9. "Lance Of Longinus"

10. "Seth"

11. "Gaia".