The Rolling Stones zagrali dla "garstki" szczęśliwców. Teraz będzie można znów to zobaczyć

W lutym 2023 do sprzedaży trafi "GRRR Live!" - album z największymi hitami koncertowymi w karierze The Rolling Stones, nagranymi podczas jubileuszowej trasy 50-lecia w Newark (New Jersey).

The Rolling Stones przed koncertem w Newark, 2012 rok / Kevin Mazur / Contributor /Getty Images