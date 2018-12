Szykujący się do okrągłych 75. urodzin Keith Richards z The Rolling Stones ujawnił, że rok temu odstawił alkohol. Od tego czasu tylko okazjonalnie wypija piwo czy kieliszek wina.

18 grudnia Keith Richards skończy 75 lat.

W ostatnim wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" legendarny gitarzysta zdradził, że już nie pije.

Drugi gitarzysta The Rolling Stones Ronnie Wood dodał, że zauważył pozytywne zmiany w zachowaniu swojego kolegi.

"Odzyskałem moje życie z powrotem, dostałem drugą szansę [w 2017 r. usunięto mu część płuca w związku z wykrytą chorobą nowotworową], mam moje małe dziewczynki [w maju 2016 r. na świat przyszły jego bliźniaczki Gracie Jane i Alice Rose; matką dziewczynek jest młodsza od niego o 31 lat Sally Humphreys]. Myślę, że Keith ma podobne przemyślenia" - podkreśla Wood, który dodaje, że wspiera w tych postanowieniach Richardsa.

Weterani rocka w 2019 r. wracają na trasę "No Filter" w Ameryce Północnej.

