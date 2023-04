"Mój najlepszy przyjaciel Guy Bailey zmarł w szpitalu w ramionach swojej ukochanej Bianki" - czytamy we wpisie Spike'a, frontmana The Quireboys.

"Był najmilszym, najzabawniejszym człowiekiem. Był kochany przez wszystkich, z którymi kiedykolwiek pracował, przez wszystkie zespoły, z którymi kiedykolwiek koncertował i przez wszystkich fanów The Quireboys, których spotkał. Z pewnością kochał was wszystkich bardziej, niż kiedykolwiek będziecie wiedzieć" - dodał wokalista brytyjskiej grupy.

Lider zdradził, że razem z gitarzystą pracował nad nowymi piosenkami. Spike dodał, że zgodnie z życzeniem zmarłego przyjaciela z pozostałymi kolegami dokończy te utwory i wyda je jeszcze w tym roku jako nowy album The Quireboys.

Spike i Guy Bailey odpowiedzialni są największe przeboje grupy, przede wszystkim z debiutanckiego albumu "A Bit Of What You Fancy" z 1990 r. (złoto w Wielkiej Brytanii, singel "Hey You" dotarł do 14. miejsca tamtejszej listy). Gitarzysta występował w zespole w latach 1984-1993. Po zawieszeniu działalności nie wziął udziału w reaktywacji grupy.

Pod koniec 2022 r. doszło do rozłamu w związku z odejściem Spike'a, który ogłosił swój skład Quireboys z Baileyem i innymi muzykami z początku działalności: Nigelem Moggiem (bas) i Chrisem Johnstone'em (klawisze). Skład uzupełnił perkusista Rudy Richman, który występował w zespole w latach 1990-1993.

Konkurencyjne wcielenie The Quireboys tworzą obecnie wokalista i gitarzysta Guy Griffin, Paul Guerin (gitara), Keith Weir (klawisze), Nick Mailing (bas) i Pip Mailing (perkusja).