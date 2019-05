The Offering przed premierą debiutanckiej płyty

Bostońska formacja The Offering wyda na początku sierpnia pierwszy album.

The Offering szykuje debiutancki album /Oficjalna strona zespołu

Materiał zatytułowany "Home" zarejestrowano częściowo w studiu Carriage House w Stamford w stanie Connecticut, gdzie wcześniej powstawały nagrania m.in. Pantery, Overkill i Deftones.

Reklama

Miks i mastering wykonano z kolei po drugiej stronie oceanu, w szwedzkim Studio Fredman (Dimmu Borgir, In Flames, Opeth, Arch Enemy) pod okiem Fredrika Nordströma.

"To najbardziej szalona i obłąkana muzyka, nad którą kiedykolwiek pracowałem. Coś pięknego!" - do zapoznania się z debiutem The Offering zachęca wspomniany szwedzki fachowiec.



Płyta "Home" podopiecznych Century Media Records trafi do rąk zwolenników szerszego spojrzenia na heavy metal 2 sierpnia.



Dodajmy, że powstały w 2015 roku The Offering dał się lepiej poznać dwa lata później za sprawą wypuszczonej własnym sumptem EP-ki "The Offering".

Utworu "Rat King" z tego materiału możecie posłuchać poniżej:

Wideo The Offering - Rat King [Advance]

Oto program albumu "Home":



1. "Waste Away"

2. "Lovesick"

3. "Ultraviolence"

4. "A Dance With Diana"

5. "Failure (S.O.S)"

6. "Hysteria"

7. "Glory"

8. "Home".