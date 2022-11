Jak podaje w oficjalnym komunikacie UNESCO, Audrey Azoulay poznała członków zespołu osobiście podczas oficjalnej wizyty w Mongolii w sierpniu tego roku. W ich utworach, stylu i niecodziennych pomysłach natychmiast dostrzegła te same wartości, jakie przyświecają kierowanej przez nią agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

We wspomnianym już komunikacie czytamy, że UNESCO - nadając grupie The HU tytuł "Artysty dla Pokoju" - chciało wyrazić uznanie dla muzyków tej kapeli za promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego ich regionu. Zespół, przyjmując ów tytuł, zobowiązuje się do pełnienia funkcji rzecznika programów UNESCO poprzez uczestnictwo w wydarzeniach i popularyzację przesłania organizacji.

Założony w 2016 roku w Ułan Bator zespół The HU stworzył unikalny gatunek muzyczny, który nazywa "Hunnu Rock". Jest to połączenie rocka i heavy metalu z tradycjami muzyki mongolskiej, takimi jak Khöömei (rodzaj gardłowego śpiewu) oraz gra na lokalnych instrumentach - flecie cuur i dwustrunowym morin chuur. Wszystkie te techniki zostały wpisane przez UNESCO na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Zespół ma tysiące fanów na całym świecie. Na początku listopada koncertował w Polsce.

Słowo "HU" w nazwie zespołu pochodzi to w języku mongolskim rdzeń słowa "człowiek". W ten sposób grupa deklaruje swoje przywiązanie do humanizmu i zaangażowanie w kwestie obrony praw człowieka. W swoich utworach grupa porusza tematy równości płci, szacunku dla różnic i znaczenia ochrony przyrody. Promuje także różnorodność językową, używając zagrożonych wyginięciem regionalnych dialektów.

Tytuł “Artysty dla Pokoju" przyznawany jest przez UNESCO od 1995 roku. Na liście osób, które mogły się nim poszczycić, jest m.in. Céline Dion i Marcus Miller. W 2016 roku uhonorowano nim Urszulę Dudziak. Choć to zaszczytne miano najczęściej nadawane jest muzykom, do grona “Artystów dla Pokoju" należały m.in. słynna architektka Zaha Hadid i chińska aktorka Gong Li. (PAP Life)

