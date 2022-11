Ghost (w latach 2013-2015 z powodów prawnych znany w USA też jako Ghost B.C.) to jeden z największych fenomenów ostatnich lat na rockowo-metalowej scenie, grupa, w której twórczości okultystyczny powab i teatralność heavy metalu spod znaku Kinga Diamonda splata się z wrodzonym u Szwedów melodyjnym polotem na wzór Abby.

Na czele formacji stoi Tobias Forge posługujący się pseudonimem Papa Emeritus (obecnie to piąte wcielenie "anty-papieża"). Na potrzeby poprzedniej płyty "Prequelle" (2018) wokalista wcielił się w bohatera o pseudonimie Cardinal Copia. W marcu 2020 r. na ostatnim koncercie trasy "A Pale Tour Named Death" Copia otrzymał tytuł Papa Emeritus IV. Wokaliście na scenie towarzyszą zachowujący anonimowość muzycy zwani Nameless Ghouls.

Mystic Festival 2023: Ghost pierwszym headlinerem

Szwedzka grupa działa od 2006 r. Od debiutanckiej płyty "Opus Eponymous" po najnowszą, póki co, "Impera" (z marca 2022 r.) dostarcza mrocznych przebojów, zmuszając do makabrycznego tańca. Ghost pojawił się, by przywrócić hard rock i heavy metal największym scenom.

W dorobku zespół ma występy u boku m.in. grup Metallica, Iron Maiden, Slayer, Guns N' Roses, Alice In Chains, Volbeat, Deftones, Paradise Lost, Mastodon i Opeth. Za utwór "Cirice" w 2016 r. zdobył nagrodę Grammy.

Organizatorzy wcześniej ujawnili pierwszych wykonawców, którzy zagrają podczas Mystic Festival 2023. Specjalny program z repertuaru grupy Motörhead przygotuje rodzinna formacja Phil Campbell and the Bastard Sons. Phil Campbell to gitarzysta, który występował w słynnej brytyjskiej grupie Motörhead przez 32 lata, wydał z tym zespołem 16 płyt studyjnych i 4 albumy koncertowe.



Po śmierci Lemmy'ego w grudniu 2015 r. i zakończeniu działalności przez Motörhead gitarzysta powołał formację Phil Campbell's All Starr Band. Zespół został później przemianowany na Phil Campbell and the Bastard Sons. Na scenie towarzyszą mu jego trzej synowie, Todd, Dane i Tyla, oraz wokalista Neil Starr.

- To była dość spontaniczna decyzja, ale też wyraz uznania dla moich synów, bez których ta grupa przecież by nie istniała i, oczywiście, dla Motörhead. Nieraz najlepsze rzeczy w życiu wychodzą, kiedy postawisz na spontaniczność - tłumaczył Phil Campbell zmianę nazwy w rozmowie z Interią.

W Stoczni Gdańskiej zaprezentują się także: mający wielu fanów w Polsce portugalski Moonspell, szwedzka legenda death metalu Unleashed, francuski projekt Perturbator, grająca metal progresywny supergrupa Soen (w składzie m.in. muzycy znani z Opeth, Amon Amarth i Willowtree) i zamaskowany brytyjski projekt Sleep Token.

W 2022 r. głównymi gwiazdami Mystic Festival byli Judas Priest (legenda heavy metalu świętowała swoje 50-lecie), Szwedzi z Opeth oraz dowodzona przez Kinga Diamonda duńska formacja Mercyful Fate. Zagrali również m.in. Saxon, Katatonia, Mastodon, Obituary, Mayhem, Sólstafir, Vader, Mgła, Baroness, Kvelertak, Heilung, Benediction, Tribulation i Azarath.

